La calma imperó durante el primer día de cierre total de la frontera mientras haitianos agilizan construcción del canal

Al cumplirse el primer día de cierre de la frontera por aire, tierra y mar, ordenado por el presidente Luis Abinader, los cuatro pasos de la frontera terrestre amanecieron en calma, bajo la estricta vigilancia de miembros de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana.



En el paso fronterizo por Dajabón desapareció el habitual movimiento que se registra a ambos lados del río Masacre desde las 6:00 de la mañana cuando se abren las puertas.



Ayer las puertas no se abrieron y solo se notó la presencia de efectivos militares en la parte dominicana.

Sin embargo, no muy lejos del paso fronterizo, pese al cierre de fronteras, haitianos continúan la construcción del polémico canal, con el respaldo de una muchedumbre que vociferaba consignas contra la República Dominicana, lo que obligó al Gobierno de Haití a instar a su población a mantener la calma.

El primer día del cierre de las fronteras aérea, marítima y terrestre de República Dominicana con Haití registró una manifestación de comerciantes locales en busca de que se paralicen las operaciones del parque industrial Codevi, que conecta a ambos países.



Noel Fernández, presidente de la Asociación de Comerciantes de Dajabón, al hablar a nombre de los más de 30 distribuidores de distintas mercancías, denunció que desde que el Gobierno suspendió las operaciones del mercado binacional han perdido 100 millones de pesos por cada día en el que está supuesto a efectuarse el mercado binacional.



“Lo que reclamamos es el cierre total del intercambio comercial hacia Haití o se nos prohíbe a todos o se nos permite a todos, pero no es justo que mientras pequeños y medianos comerciantes sufren las consecuencias del cierre, otros grandes exportadores sacan partida de la situación”, manifestó.



Elías Piña, Jimaní y Pedernales



En el paso fronterizo de Elías Piña, los almacenes de mercancías permanecieron cerrados y como en los demás pasos fronterizos, el mercado binacional, que normalmente se celebra los lunes y viernes de cada semana, no fue realizado. En tanto que los militares dominicanos vigilan el paso fronterizo Elías Piña con drones.



Por su parte la Dirección General de Aduanas supervisó el cierre de sus instalaciones en ese punto fronterizo, donde cada cierto tiempo se abre una puerta para permitir que vayan a su país los nacionales haitianos que así lo quieran.



Situación similar se vivió en Jimaní, donde hubo un reforzamiento de la vigilancia con mayor cantidad de efectivos militares.



Los miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) solo permitían la salida de los haitianos que quieren retornar a su país, en coordinación con agentes migratorios.

Mientras que se reportó que algunos camiones haitianos cargados con mercancías, no pudieron salir a tiempo, por lo que se quedaron varados del lado dominicano.



El comercio binacional de Jimaní cumplió el primer día del cierre fronterizo con sus puertas cerradas. La Asociación de Huevos y Pollos de Malpaso y otros grupos de comerciantes de Jimaní pidieron ayuda a las autoridades para que les compren los alimentos perecederos como se está haciendo en Dajabón.



La situación en Pedernales fue similar. A pocas horas de entrar en vigencia la disposición que ordena el cierre total de todas las fronteras con Haití, el paso fronterizo de esta provincia amaneció completamente militarizado.



Abinader explica cierre de frontera



El presidente Luis Abinader, aseguró ayer en La Habana que el conflicto fronterizo con Haití se debe a “un grupo de anarquistas que buscan desestabilizar el Gobierno” del vecino país.



Abinader, uno de los asistentes a la cumbre del G77+China que sesiona en La Habana, decretó la víspera el cierre total de la frontera dominicana con Haití en represalia a la construcción, desde el lado haitiano, de un canal de riego en el río Masacre.



“Ello refleja la falta de acción de un Gobierno central fuerte cuando grupos anárquicos toman decisiones para hacer un canal para grupos privados”, declaró en un encuentro con medios dominicanos e internacionales en los márgenes de la cumbre. “No lo podemos permitir, por lo que tomamos estas medidas para que detengan un canal que tiene un diseño inadecuado”, añadió el presidente.



Abinader refirió que el conflicto refleja la necesidad de “llevar la tranquilidad a Haití a través de misiones pacificadoras”.



Movilizan soldados y equipos hacia Dajabón



En el primer día de cierre total de fronteras con Haití autorizado por el presidente Luis Abinader, llegó a la ciudad de Dajabón el convoy de blindados, helicópteros y refuerzos anunciados por el mandatario, tras el conflicto generado por la construcción de un canal en Juana Méndez. Las tropas, blindados y helicópteros llegaron hasta la explanada de la fortaleza Beller en esa ciudad fronteriza, desde donde son dirigidas todas las operaciones militares al mando del general de brigada Paíno Perdomo Sánchez, comandante de la cuarta brigada de infantería y los coroneles Domingo Cruz Sosa, del décimo batallón y Juan Adames del Cesfront.

Desde las primeras horas de ayer se realizó un gran despliegue militar en la frontera con Dajabón . Comerciantes de Dajabón impiden el paso de camiones hacia el parque Codevi. MIlitares en la Fortaleza “Beller”, sede del 10mo. Batallón de Infantería en Dajabón.

Vuelos hacia y desde Haití



Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó que a partir de este viernes quedarán suspendidos cuatro vuelos que diariamente salen desde República Dominicana hacia Haití, desde el Aeropuerto Internacional La Isabela – Doctor Joaquín Balaguer, también conocido como El Higüero, ante las medidas de cierre total de las fronteras anunciadas por el presidente Luis Abinader.



En llamada al programa radial El Plato del Día de CDN Radio, Luis José López, director comunicación de Aerodom, explicó que esto implica que 500 asientos diarios no podrán seguir operando a partir de mañana, por lo que la medida tendrá un impacto económico importante.



Detalló que República Dominicana maneja cuatro vuelos diarios ida y vuelta hacia Haití, lo que significa ocho operaciones diarias.



Aduanas suspende operaciones



El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón “Yayo”, anunció que fueron suspendidas las operaciones de entrada y salida de mercancías desde y hacia Haití, a partir de las 6:00 de la mañana de ayer.



En sus redes sociales el titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), informó que la medida fue tomada en atención a las instrucciones del presidente Luis Abinader, con respecto al cierre de nuestras fronteras con el vecino país.

Dos militares custodian la cerrada frontera dominicana, en el lado de Dajabón. La falta de actividad se sintió entre comerciantes que acuden los viernes a esa demarcación al mercado binacional. Portón fronterizo de la provincia Elías Piña se mantiene cerrado.

Leonel respalda cierre de frontera



El expresidente Leonel Fernández expresó su respaldo a las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la construcción de un canal que desviará aguas del río Masacre, sin embargo consideró que debieron agotarse todas las vías diplomáticas antes de hacer un despliegue militar en la frontera.



Fernández hizo estas declaraciones al llegar al Capitolio de Pensilvania, Estados Unidos, donde se encontraba para abordar diversos temas de importancia regional, y donde también desarrollará otras actividades relacionadas con su campaña en el exterior.



Del lado haitiano



Los ayuntamientos de los municipios del departamento Sudeste de Haití, lanzaron ayer una campaña de recaudación de fondos para apoyar la construcción del canal de riego sobre el río Masacre, en Juana Méndez.



El anuncio lo hizo el agente interino del ayuntamiento de la comuna de Jacmel, Marky Kessa, quien pidió solidaridad nacional e invitó a todos los ciudadanos haitianos a contribuir a esta iniciativa.



En otro escenario, durante el desarrollo de una rueda de prensa, el Grupo de Apoyo a los Retornados y Refugiados (GARR) expresó su solidaridad con los agricultores de Juana Méndez por la construcción del canal haitiano sobre el río Masacre.

Cancillería haitiana expresa preocupación

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití comunicó al embajador dominicano en ese país su preocupación por la seguridad de los haitianos en República Dominicana y solicitaron que se tomen las medidas para protegerlos.



A través de un comunicado de prensa, la cancillería informó que en reunión con el embajador Faruk Miguel Castillo “coincidieron en que sólo la vía del diálogo puede permitir a los dos países resolver esta disputa de manera duradera”.



Castillo explicó que las autoridades haitianas juzgan las medidas tomadas por el Gobierno dominicano con respecto a sus fronteras con el vecino país como “muy radicales” y “fuertes”.

RD$100 MM

Es la suma que comerciantes de Dajabón aseguran que han perdido desde que se cerró el mercado binacional hace 12 días.