Santo Domingo.– La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, reveló este martes que la amenaza en su contra implicaba la muerte de su hijo.

Aunque se limitó a ofrecer detalles sobre quién o quiénes son los responsables y a qué sector pertenecen, dijo que lo “que a mí me afectó fue alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp, diciéndome que si le tocaban a su gente, no sé cuáles son su gente en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre, y que no era la mía. Él que escribía, me lo dijo así mismo, yo le puedo mandar a matar a su hijo”, señaló con voz entrecortada.

“No creo que las personas que están en ese lado, planificando, diciendo y augurando cosas vayan a tener éxito, porque ustedes son una muestra de lo que puede hacer el apoyo de una ciudadanía”, manifestó.

Tras ser preguntada sobre el origen de esas amenazas, la magistrada indicó que es un asunto que debe manejarse con discreción, porque no pueden revelar datos a los investigados del proceso en curso.

Asimismo, señaló que ha tenido circunstancias difíciles, las cuales ha lidiado sin comprometer su dignidad.

La reacción de Germán Brito es en el marco de la amenaza que hace unas semanas realizó, supuestamente, un narcotraficante dominicano radicado en España.

La titular de la Procuraduría General de la República (PGR) habló frente a la sede de esa institución, al salir a recibir a representantes del movimiento Marcha Verde, quienes se plantaron allí en apoyo a su gestión y rechazo a las amenazas.

¡Miriam no está sola, somos todos y todas!, exclaman los manifestantes.

Yen Berenice dice Ministerio Público no tiene temor

En ese sentido se pronunció el lunes de la semana pasada la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, quién afirmó que el Ministerio Público está y seguirá firme “sin temor” con el cumplimiento de su trabajo, tal como fue designado.

Al reconocer que ser Ministerio Público es siempre “un gran desafío”, la ex fiscal del Distrito Nacional destacó que desde la PGR, dirigida por Germán Brito, se han realizado 14 operaciones contra el crimen organizado, “desde corrupción, grandes tráficos de personas, cibercrimen, narcotráfico a gran escala y tráfico de armas”.

“Esto, evidentemente, genera en algunos sectores vinculados a la criminalidad organizada algún tipo de reacción, pero el Ministerio Público está y seguirá firme en cumplir lo que es su labor constitucional… absolutamente, sin temor”, señaló Reynoso, al ser preguntada por periodistas sobre si no tiene temor y si nadie la va a amedrentar.