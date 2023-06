El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), decidió aumentar de 9 a 21 los cruces peatonales en los 5.80 kilómetros de la autopista San Isidro, dando respuesta a las demandas de representantes de juntas de vecinos, comerciantes, transportistas y demás sectores.

El viceministro de Infraestructura Vial, Elías Santana, en reunión con los comunitarios explicó las mejoras realizadas en el diseño de la obra, luego de incluir la mayoría de las modificaciones sugeridas por moradores y comerciantes de la zona.

Dijo que la nueva avenida contará con ocho carriles: Cuatro en ambos sentidos, entre ellos, dos directos, más dos carriles de una marginal, se incluyeron nueve cruces adicionales a los contemplados en el diseño original, lo que convertirá en una vía moderna y segura, con el fin de adecuarse al desarrollo habitacional de la zona provocado por el vertiginoso crecimiento poblacional del área.

En el diseño actual se contemplan 21 cruces para peatones en 5.8 kilómetros, con nueve semáforos, un retorno, dos puentes peatonales y nueve cruces de peatones a nivel sin semáforo.



“Hemos modificado el muro a la llegada a las intersecciones con semáforo, para dar más amplitud al llegar, que tendrá unos 1.20 metros, para que, si a un peatón no le da tiempo a cruzar la calle con el cambio del semáforo, pueda quedarse resguardado en esa isleta y esperar el próximo cambio”, agregó.



Santana indicó que, “con estos cambios queda satisfecha la demanda de la comunidad, de hecho, la hemos socializado con varios representantes de esta, y en su mayoría han mostrado satisfacción con los cambios que se han desarrollado”.



“Se incluyeron cruces adicionales a los contemplados inicialmente, a raíz de los reclamos que ha generado la comunidad y se incluyeron cruces semaforizados adicionales, estamos completando un total de nueve cruces”, dijo.



Los semáforos se colocarán en la avenida Charles de Gaulle, las calles Penetración, El Progreso (comunica a la avenida de Mendoza, Hainamosa, Nuevo Amanecer), en Punto Moda, Palmeras Oriental, Brisas Oriental, Residencial Amalia, Prado Oriental y La Hípica.



Los dos puentes peatonales darán acceso a Infotep y la escuela básica del sector , mientras que los nueve cruces de peatones estarán divididos entre los cruces con semáforos.



Explicó que habían presentado un diseño conceptual a la comunidad, no uno constructivo, “cuando se hicieron los replanteos de lugar, se determinó que iba a ser muy invasivo, teniendo que incurrir en desalojos de muchos negocios de la zona”.



“El diseño debe hacerse integrado al entorno, tratamos de integrarnos lo más posible al entorno existente; y tratar de ser lo menos invasivo para no hacer expropiaciones que no fueran obligatorias”, manifestó.



Con el diseño actual se redujeron algunos anchos de la avenida y se eliminó la isleta del centro, porque se debe conservar otra isleta en uno de los laterales que albergan las torres y árboles de caoba.



Santana dijo que los comunitarios y autoridades del MOPC acordaron seguir en comunicación con las comisiones a los fines de mantener la armonía en torno a lo que más convenga para los transeúntes y comunitarios.



En la actividad estuvieron presentes representantes de la comunidad, Darlington David Marte, presidente de la Asociación de Empresarios; Francisco de Jesús Javier, presidente de la Asociación de Junta de Vecinos; Luis Ramírez, propietario del Complejo Deportivo, África Dicent representante de las diferentes comisiones, entre otros.