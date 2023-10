Residentes de la organización Sarah Gabriela del municipio Santo Domingo Norte, denunciaron que el mal estado de las calles y la oscuridad de las vías ha convertido al sector en caldo de cultivo para los delincuentes, produciendo asaltos a mano armada a todas horas del día.

Expresaron que varios vecinos han sido víctimas de la delincuencia, debido a que producto del mal estado de las calles deben transitar a baja velocidad, lo que es aprovechado por antisociales para asaltarlos a bordo de motocicletas.

Denunciaron que hace unas semanas, dos asaltantes mataron a un hombre que se dirigía a su lugar de trabajo. Asimismo, afirmaron que más recientemente un niño del sector fue asaltado por delincuentes para quitarle un celular.

Isabel Beltrán. es una madre residente en Sarah Gabriela, que expresó preocupación debido a que los niños del sector llegan tarde a las escuelas. Dijo que esto se debe a que los operadores de transporte escolar temen entrar a tempranas horas por temor a ser asaltados.

Otra víctima de delincuencia fue José Matos, vendedor de embutidos, quien narró a elCaribe que hace unas semanas fue asaltado por dos individuos que viajaban en una motocicleta, cargando con parte de la mercancía que debía entregar en colmados de la zona.

“Eran las 7:00 de la mañana, parece que me estaban acechando, porque me salieron de la nada. No pude avanzar en la camioneta porque había mucho lodo y hoyos, lo que les dió tiempo a encañonarme”, agregó Matos.