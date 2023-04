Directivos destacan el buen clima laboral en el medio y agradecen a los comunicadores por su entrega, pasión y dedicación durante todo el año

Multimedios del Caribe agasajó a los profesionales de la comunicación este 5 de abril, en el marco de la celebración del Día Nacional del Periodista.



Con un cóctel desde la redacción del periódico los profesionales de la comunicación disfrutaron del compartir preparado por la empresa en su día para reconocer su arduo trabajo y compromiso durante todo el año.



El encuentro estuvo encabezado por los encargados de cada medio, Nelson Rodríguez, director del periódico elCaribe y Alba Nelly Familia, directora de CDN, quien dedicó unas palabras al equipo que día tras día está a disposición de entregarse para que las informaciones lleguen al pueblo dominicano con la mayor calidad posible, y de la manera más objetiva y completa posible.



“Hoy es un día para celebrar el día del periodista, para celebrar esta profesión, para agradecer por todo el maravilloso equipo que tenemos en CDN y elCaribe, en Pandora y CDN Radio. No podemos estar más agradecidos de la entrega y lo incondicionales que son. No tengo palabras para decirle a mi equipo de agradecimiento. Nunca dicen que no, no tenemos hora, ni tenemos día. Hay que celebrarnos porque hacemos un trabajo encomiable, una gran labor a la sociedad y también con nosotros mismos”, expresó Alba Nelly Familia a todo el equipo.



De igual modo, el jefe de redacción de elCaribe, Héctor Marte, resaltó la dedicación de los periodistas y los invitó a reflexionar y valorar el clima de libertad que tiene la República Dominicana para ejercer la carrera.



“La libertad de expresión es una ventaja y conquista que la damos por hecho. Tenemos esa libertad, ese clima de apertura. Eso es algo que nosotros tenemos que valorar. Realmente es una conquista, es una ventaja. Nosotros tenemos un clima de libertad, tanto así que cuando tenemos una amenaza pequeñita de parte de las autoridades o cualquier sector, lo denunciamos, es decir que este es un país que tiene esa gran ventaja”, indicó sobre los beneficios de ser periodista en República Dominicana.



También corroboró con Familia en términos de un buen clima laboral y la pasión y entrega de cada colaborador.



“Con relación al clima aquí resalto lo mismo que Alba Nelly, hay que valorar el hecho de que hay un buen clima de trabajo, hay armonía, hay compañerismo y sobre todo, se siente en sentido general que este es un equipo tanto en elCaribe como en CDN que les gusta lo que hace, que cada día sale a hacer el trabajo”, culminó.



En el acto, también acompañaron a los homenajeados, las ejecutivas Amelia Duluc y Carolina Cruz, Héctor Linares, subdirector de elCaribe y talentos de otras áreas.



En un ambiente de risas y entre brindis, los periodistas de los diversos medios que conforman Multimedios del Caribe, disfrutaron de un ameno momento compartiendo con los demás colegas.

Periodistas de elCaribe. Alba Familia felicita al equipo de elCaribe y CDN. Periodistas de CDN.

Felicito a quienes día tras día se levantan a buscar la verdad y el ánimo de difundirla con todo lo que eso implica”.

Héctor Marte

Jefe de redacción de elCaribe