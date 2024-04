Santiago, RD.- Impotentes y desamparados de autoridades se sienten los propietarios y trabajadores de dos locales comerciales que fueron consumidos por un incendio ocurrido en la madrugada de este martes en la avenida 27 de Febrero frente a la Escuela Primaria Santiago Guzmán Espaillat en la entrada de los Cerros de Gurabo, de esta ciudad.

El siniestro consumió dos negocios uno de comida rápida “Raíces A otro a nivel Smart Food” y el taller de Ebanistería Díaz.

«Aquí dicen que te van a ayudar y no ayudan nada. Yo no espero nada de nadie, yo lo reparo solo. Este negocio era de mi abuelo y luego de mi papá. Nosotros no tenemos seguro», expresó el propietario de la ebanistería, Víctor Jiménez.

Los moradores de la zona destacaron la rapidez del Cuerpo de Bomberos de Santiago, sin embargo se mantienen a la espera de que se acerquen las autoridades locales en su auxilio.

Los socorristas trabajaron en el lugar con unidades contra incendios, sofocando las llamas y evitando que se propagaran a otros locales comerciales en la zona.

Las causas de este fuego todavía no han sido establecidas, sin embargo los organismos correspondientes del cuerpo de rescate se mantienen investigando.

Afortunadamente, este siniestro no dejó personas heridas, únicamente daños materiales.