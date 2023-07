El órgano bicameral dio a conocer seis proyectos legislativos para ser tratados antes de este 26 de julio

A cuatro días para cerrar la legislatura ordinaria, el Congreso Nacional no ha convertido en ley ninguna de las seis iniciativas prioritarias que fueron anunciadas por el órgano parlamentario el pasado 27 de febrero para ser sacadas en estos 150 días de trabajo.



Se trata del proyecto de reforma del Código Penal; ley para el fomento y competitividad de la aviación civil; de función pública; del Código Civil; de Contrataciones Públicas; y de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.



Aunque habría otras piezas no mencionadas, esas fueron las citadas por el presidente del Senado, Eduardo Estrella, en su discurso en la reunión conjunta realizada en el Salón de la Asamblea Nacional del Congreso, en donde el presidente Luis Abinader rindió cuentas al país de su gestión de gobierno en el año 2022.



“En esta nueva legislatura que iniciamos hoy, tenemos pendiente conocer proyectos que impactarán de manera positiva a los ciudadanos, como la ley para el fomento y competitividad de la aviación civil, que permitiría la reducción del costo de los pasajes aéreos; ley de función pública; el Código Civil; ley general de contrataciones públicas; ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, entre otras, que se encuentran cursando el trámite legislativo indistintamente en una de las cámaras”, sostuvo Estrella al hablar en representación del órgano bicameral.



De esos proyectos, tienen más chance de ser refrendados antes del cierre de la legislatura el que crea un régimen de incentivos fiscales a la aviación civil comercial nacional, pendiente de ser aprobado en segunda lectura en la Cámara de Diputados para ser ley; y el que crea la Jurisdicción Contencioso Administrativa, aprobado en el Senado y en espera de ser ratificado en la Cámara Baja.



No obstante, iniciativas como la reforma del Código Penal “agonizan” y con poca esperanza de ser sancionadas antes del próximo miércoles. Incluso, el presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, entiende que la pieza no será ley antes del 16 de agosto del 2024.



Asimismo, el proyecto de ley de función pública, sometido por el Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados el 29 de noviembre del 2022, va rumbo a perimir en cuatro días.



La misma “ruta” lleva el proyecto de ley del Código Civil de la República Dominicana, sometido por el diputado peledeísta Víctor Suárez.



En cuanto al proyecto de ley general de contrataciones públicas, sometido en la Cámara Alta por la senadora Faride Raful (PRM- Distrito Nacional), está pendiente de ser aprobado por el Pleno para de ahí pasar a la Cámara Baja, por lo que su conversión en ley podría quedarse para el próximo periodo legislativo.



Ley de agua, reforma de Seguridad Social y otras seguirán pendientes



A esas seis legislaciones se suman otras piezas demandadas por el país, pero que siguen engavetadas en el Congreso sin ser convertidas en ley. Una de ellas es el proyecto que busca crear la ley de agua, el cual tiene más de 25 años a la espera de un consenso entre los senadores y diputados.



En la actualidad hay tres iniciativas que buscan suplir a la República Dominicana de ese vacío legal: el proyecto de ley de agua y el de agua potable y saneamiento (sometidos por el diputado reformista Máximo Castro Silverio); y el proyecto de ley de aguas de la República Dominicana (sometido por el senador peledeísta Valentín Medrano). De esas propuestas, van rumbo a perimir este 26 de julio las dos últimas.



Se suma a las iniciativas demandas por la sociedad el proyecto que modifica la Ley 87-01, de fecha 9 de mayo del 2001, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Y es que cuando se creía que “por fin” se iba aprobar esa reforma en esta legislatura, tras la comisión bicameral designada para esos fines rendir su informe de los dos años de trabajo, salió a relucir que no será posible. Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, anunció que el documento legislativo no es un proyecto de ley per se, “sino un estudio sobre la ley”. Dijo esto en el marco de las críticas de sectores por el contenido de la pieza.



Otra legislación esperada por los dominicanos, es el proyecto de ley que reorganiza el sector de hidrocarburos en la República Dominicana, que fue una promesa del Gobierno para regular la metodología de precios, eficiencia de los costos, herramientas para la mitigación de las alzas en los precios internacionales, fiscalización y el monitoreo administrativo. El pliego de ley perimió el pasado año, siendo reintroducido en febrero de este año, sin lograr avance.



De igual manera, el proyecto de ley orgánica de referendo consultivo y referendo constitucional aprobatorio, (ley complementaria de la reforma constitucional del 2010), corre el riesgo de volver a perimir la noche de este miércoles.



Agenda del próximo martes



El pasado jueves, Alfredo Pacheco indicó que en la sesión convocada para este martes 25 de julio serán tratados algunos proyectos de ley que perimen al cierre de la legislatura.

Dos informes sobre juicio político pendientes

Además de los proyectos de ley, en la Cámara Baja hay dos informes sobre juicio político que llevan varias sesiones consecutivas sobre la mesa sin ser conocidos por el Pleno. El más reciente es el informe de la comisión especial designada para investigar la presunta comisión de faltas graves de los miembros de la Cámara de Cuentas en el ejercicio de sus funciones. El otro es el informe del Consejo de Disciplina en relación a la comunicación remitida por el PRM mediante la cual sugiere que se disponga el inicio del proceso disciplinario en contra del diputado Miguel Gutiérrez, preso en Estados Unidos, acusado de narcotráfico. Ambas piezas están a contrarreloj.

1884

Es el año en que fue promulgado el Código Penal actual. La iniciativa tiene más de 20 años “dando vueltas” en el Congreso.