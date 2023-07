La oposición en la Cámara de Diputados “apretó la soga” de sus bancadas en su negativa al informe que recomienda un juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas.



Frente a esto, Julito Fulcar, portavoz del Partido Revolucionario Moderno en esa ala congresual, “explotó” contra la oposición, a la cual responsabilizó del estancamiento de la pieza en ese hemiciclo.



Y fue que ayer, por tercera sesión consecutiva, la Cámara Baja sesionó y dejó sobre la mesa el informe que acusa de faltas graves a los cinco integrantes del pleno del órgano de control externo de los recursos públicos. De acuerdo con Fulcar, se continuará sesionando, pero sin la esperanza de que se proceda a conocer el informe en el hemiciclo, porque, según destacó, el órgano parlamentario no cuenta con los votos necesarios para refrendar el controversial documento.



¿Qué dijeron los diputados del PLD y de Fuerza del Pueblo?



Antes de iniciar la sesión, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados, Juan Julio Campos, advirtió a los legisladores de esa organización política de que habrá consecuencias si alguno de ellos optara por aprobar el informe que acusa de faltas graves al pleno del órgano fiscalizador.



“Ustedes vieron lo que pasó la semana pasada, que el PLD expulsó a tres dirigentes (…) que no cumplieron la línea del partido. O sea, el que haga eso, se va a atener a las consecuencias que decida el Comité Político”, sostuvo.



En tanto, aunque fue menos drástico que su colega, el diputado de Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, quien defendió con “uñas y dientes” el bloque verde, entiende que quien vote a favor de la pieza, no lo haría por conciencia.



“Aquí cualquier legislador de la oposición que vote por ese proyecto es porque lo compraron y entonces él, ante la población y antes el país, tendrá que rendir cuentas. A nosotros nos cabe la menor duda, en la Fuerza del Pueblo ese problema no existe”, explicó el además miembro de la comisión especial que investigó las supuestas irregularidades entre el Pleno de la Cámara de Cuentas.



Bloque del PRM



El diputado perremeísta Julito Fulcar dijo que para aprobar la pieza se necesita el respaldo del PLD o FP. “El PRM tiene 98 votos, para tomar una decisión necesitamos dos terceras partes de la matrícula total de la Cámara de Diputados, que son 127”, detalló.



La Cámara Baja tiene una matrícula de 190 diputados, de ellos 74 son de los dos partidos de oposición.

Desmiente acusación de legisladores de la Fuerza del Pueblo

Eddy Olivares, vicepresidente Ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, desmintió ayer que esa organización política haya pactado con Guillermo Moreno, titular del partido Alianza País (AP), para poner a su esposa como presidenta de la Cámara de Cuentas ante una eventual destitución del pleno del órgano auditor, como acusan legisladores de la Fuerza del Pueblo. “Es un planteamiento irresponsable”, señaló Olivares.