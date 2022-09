Email it

La Suprema Corte de Justicia ordenó que se celebre un nuevo juicio a Odalis Ledesma, ex viceministro de la Juventud, quien fue condenado en segunda instancia a 15 años de prisión por supuestamente abusar sexualmente de una extranjera en el 2017.



Al conocer un recurso de casación que el exfuncionario interpuso en contra de la sentencia, la Alta Corte declaró ha lugar el mismo, anuló el fallo condenatorio y dispuso que se designe un tribunal colegiado de primera instancia para conocer el proceso nuevamente.



Ledesma fue absuelto de las acusaciones en noviembre del 2020 por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Sin embargo, meses después, la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó el descargo y lo condenó a cumplir prisión por el hecho.



La Suprema consideró que se vulneró el debido proceso, y que ante la imposibilidad de apreciar las comprobaciones realizadas por el tribunal de primer grado, ya que no fueron refrendadas en la sentencia dictada por la Corte de Apelación, resulta pertinente ordenar la celebración total de un nuevo juicio.



En su sentencia, los jueces de la Segunda Sala precisaron que durante el proceso de apelación los jueces no evaluaron el caso sobre la base de las comprobaciones de los hechos fijados por la sentencia apelada, sino que establecen unos hechos distintos a los contenidos en la decisión de primer grado, sin valorar de manera directa, y conforme lo dispone la norma procesal penal.