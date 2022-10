Representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y del Programa Mundial de Alimentos en el país afirmaron que la República Dominicana tiene grandes desafíos en lo que concierne en erradicar la malnutrición, aunque resaltaron los avances del país en la eliminación del hambre.



En un acto encabezado por el presidente de la República Luis Abinader por el Día Mundial de la Alimentación, Rodrigo Castañeda, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el país y Gabriela Alvarado, del Programa Mundial de Alimentos, revelaron que en el país, según estudios del 2017, antes de la crisis sanitaria, la malnutrición tuvo un costo superior a los dos mil millones de dólares.



“El desafío por erradicar el hambre, aún está vigente. Muchas personas se están quedando fuera del desarrollo y los beneficios que esto trae. Necesitamos construir un mundo sostenible donde todos tengan acceso regular a suficientes alimentos sin dejar a nadie atrás”, expresó Rodrigo Castañeda.



Los desafíos



Sostuvo que el hambre, que afecta a 828 millones de personas, no tiene que ver con la falta de alimentos, sino con la distribución. “Por eso, erradicar el hambre, no es una utopía, sino algo factible siempre y cuando exista voluntad política”, comentó.

Resaltó que la República Dominicana es un ejemplo en el manejo de covid, la reactivación económica, el turismo y también en el hambre que se ha reducido de 8,3 a 6,7 %. “Por lo tanto, no parece dejar que en los próximos años también sea un ejemplo en la erradicación total del hambre”, indicó.



Sin embargo, continuó, su preocupación no es solo terminar con el hambre, sino también con la malnutrición, que es comer mal. “Como sabemos, enfrentamos un alza sostenida de precios y la gente sustituye productos proteicos, nutritivos, por productos ultraprocesados, más calóricos y procesados. Eso produce un efecto inmediato en el aumento de la obesidad en la población”, puntualizó.



En ese sentido, agregó, el país tiene dos grandes desafíos en su sistema alimentario para los próximos años. El primero, mencionó, es la erradicación de todas las formas de malnutrición, porque el 70 % de los adultos presenta sobrepeso y obesidad y el sobrepeso infantil está por encima del promedio mundial. El segundo, refirió, es transformar la manera en la que se producen, consumen y distribuyen los alimentos.

Persiste la necesidad de garantizar esos derechos

De su lado, Gabriela Alvarado resaltó que en el país existen compromisos palpables de garantizar derechos de alimentación y nutrición. Sin embargo, las necesidades y las vulnerabilidades que afectan la garantía de ese derecho de alimentación persisten. Comentó que la situación no solo afecta al país, sino a todo el mundo, debido a que la falta de alimentos nutritivos es considerada la primera causa de malnutrición.