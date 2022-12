Email it

El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, aseguró ayer que el alejamiento de Dios por parte de las personas es el gran mal que afecta a la sociedad.



Al oficiar una misa por el Día de Navidad, en la que se celebra el nacimiento de Jesús, Ozoria manifestó que hay un movimiento que rechaza todos los valores divinos y que busca apartar a las personas del Señor.



“Estamos alejándonos cada día más de Dios… La sociedad, el mundo, está en ese movimiento contrario a Dios, contrario a lo divino”, expuso durante la homilía de la eucaristía realizada en la Catedral Primada de América.



El prelado sostuvo que con la Navidad, Dios se acerca a las personas y que crea una contradicción cuando los seres humanos miran en otro sentido.



“Entramos en contradicción cuando Dios viene a nosotros, se encarna, se hace cercano, nosotros vamos por otro lado, nos alejamos de Dios”, dijo ante los feligreses que se dieron cita al templo religioso a conmemorar una de las fechas más importantes para los católicos.



Navidad, época de acercamiento



Sobre la Navidad, monseñor Ozoria explicó que esta tiene que ver con la búsqueda de Dios “Tiene que ser ese acercamiento y tenemos que celebrar Navidad con ese acercamiento”, expresó.



A su entender, cuando en esta época del año se vive sin aproximarse al Señor, entonces no se está celebrando de la manera adecuada.



“La Navidad tiene que ser eso, mientras nosotros no celebramos Navidad en esa búsqueda de Dios, de lo trascendente, no estamos celebrando auténticamente la Navidad”, manifestó el arzobispo.

Es por esto, que dijo que cada año, las personas deben reflexionar que cosas deben mejorar para mejorar la relación con el Creador.



“Tenemos que pensar, reflexionar y ver lo qué tenemos que cambiar en nuestra vida para acercarnos más a Dios, para caminar hacia Dios, porque así es como nos dividizamos”, expuso.



Ozoria indicó que para caminar hacia Dios hay que realizar ciertas accione y practicar buenos valores.

Entre estos, citó la paz, de la que dijo que Jesucristo es el príncipe. “Nosotros tenemos que caminar hacia la paz y ser constructores de la paz y así caminamos hacia Dios”, añadió.



Otros de los valores es la justicia. “El que nace es el Dios de justicia. Pues, para nosotros acercarnos a ese Dios de justicia, tenemos que vivir en la justicia, tenemos que ser justo y así nos acercarnos a Dios”, sostuvo monseñor.

Dios quiere compartir su divinidad con la gente

Para el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Dios ha querido compartir con los seres humanos su naturaleza divina, y aseguró que para esto “nosotros debemos caminar hacia Dios y compartir esa naturaleza divina”. “Es decir, nosotros debemos buscar los valores divinos, espirituales y así nos acercarnos a ese Dios que ha enviado a su hijo para que nosotros tengamos vida”, dijo luego de leerse citas de los libros de Isaías, Juan y el Salmo 97.