Un proyecto de ley sometido en la Cámara de Diputados establece una pensión extraordinaria para hijos e hijas de mujeres fallecidas como consecuencia de feminicidios.



El objetivo de la pieza es establecer un mecanismo de protección integral para niñas, niños y adolescentes víctimas, que como consecuencia de un crimen de feminicidio han quedado en orfandad, para proveer una provisión equivalente al salario mínimo hasta cumplir 18 años de edad, así como su incorporación en los servicios médicos subsidiados por el Estado dominicano.



La iniciativa, reintroducida el pasado 25 del presente mes, tiene como proponente a la diputada peledeísta Magda Rodríguez junto a otros seis legisladores.



Para ser beneficiario de esta protección deberá ser hijo o hija biológico o adoptivo de la madre fallecida a causa de la violencia ejercida al interior de la familia por parte de padre o conviviente, sea o no su padre biológico; tener fijada su residencia permanente en el territorio dominicano, ya que la mudanza a otro país por más de un año pone fin a esta protección, salvo en aquellos traslados que en ocasión de situaciones de salud sean necesarios; y ser menor de edad entre 0 y 18 años.



Además, las personas a quienes se le atribuye la guarda o custodia tutela de personas menores víctimas de feminicidios, deben presentar una decisión judicial que les acrediten como los tutores o curadores del niño, la niña o adolescente protegido por esta disposición.



El monto de la pensión será fijado en función de la tarifa mínima vigente de pensiones del Estado dominicano.



La iniciativa aclara que el hecho de tener asignada la pensión, también incluye los beneficios de servicio de salud provistos por el Estado para beneficiarios de los servicios nacionales acreditados en ARS Senasa. Asimismo, como la asignación de la pensión es de carácter preparatoria, no es limitante para que la persona sea beneficiaria de otras políticas sociales del Estado que le garanticen el derecho a la educación, salud, vivienda y otros servicios.



El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) destinará dentro de su presupuesto anual los recursos económicos a usar.



Protección de menores de edad



Para hacer más robusto el contenido del proyecto de ley, la diputada Magda Rodríguez, presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos de Equidad de Género del órgano legislativo, pondera el artículo 56 de la Ley Sustantiva, que dice: “La familia, la sociedad y el Estado, harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente; tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio plena de sus derechos fundamentales, conforme a esta Constitución y las leyes”.



Asimismo, explica que la República Dominicana es uno de los siete países de Latinoamérica donde más mujeres son asesinadas cada año, la mayoría de los casos por sus parejas, ex parejas o padres de sus hijos.



Además, que según datos del Informe Nacional de Desarrollo Humano el 46% de niños y niñas menores de 9 años viven en la pobreza, lo que equivale a 844,176 niños y niñas.

Revela niños en el país trabajan por obligación

Otra de las razones para justificar el proyecto de ley que establece una pensión extraordinaria para hijos e hijas de mujeres fallecidas como consecuencia de feminicidios es que según estudios realizados en el país, el informe Fuin Fuan recogió el dato de que el 35% de los niños, niños y adolescentes consultados dijeron que tenían que trabajar para poder comer, lo cual es una muestra de la realidad persistente del trabajo infantil. Los proponentes demandan acciones de protección social por parte del Estado que garanticen los derechos de los menores.