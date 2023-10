Ha sido una constante en los cuerpos armados, después de soltar el fusil, quitarse las medallas y las insignias para incurrir en la actividad partidaria

La vocación política de los policías y militares, muy oculta mientras incursionan en la carrera militar, ha estado presente en el país en sus últimos 50 años de vida democrática. Prueba de esto es que, inmediatamente se retiran de los cuerpos castrenses, enganchan los uniformes en algún rincón del guardarropa para lucir sus nuevos trajes: los de los partidos políticos.



Uno de los casos más emblemáticos fue el de Elías Wessin y Wessin, que fungió como comandante del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas (CEFA) y uno de los protagonistas durante la Guerra de Abril de 1965, que quería evitar el retorno al poder del depuesto presidente Juan Bosch.



Wessin y Wessin fundaría en 1967 el Partido Quisqueyano Demócrata, el cual posteriormente pasó a llamarse Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), actualmente liderado por su hijo Elías Wessin Chávez. El general protagonizaría varios hechos estelares en la política dominicana como el acuerdo con Antonio Guzmán en 1974 y el acercamiento con Joaquín Balaguer, con quien se reconciliaría años después.



Nivar Seijas y Milo Jiménez



Otros generales notorios fueron Neit Nivar Seijas y Ramón Emilio Jiménez hijo (Milo), quienes luego de pertenecer a los altos mandos militares, incursionaron de lleno en la política partidaria.



Nivar Seijas, como si siguiera los pasos de Wessin, fundó en 1978 el Partido de Acción Nacional (PAN), pese a que nunca fue reconocido por la Junta Central Electoral (JCE).



En el caso de Milo Jiménez, su paso por la política fue más exitoso debido a que fue ratificado como canciller de la República por el presidente Antonio Guzmán, adversario de Balaguer, este último el impulsor de su carrera militar.



Además, fue un cercano colaborador del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) durante la gestión de Hipólito Mejía, que lo designó como presidente del Plan de Renovación vehicular y del Comité Organizador de los XIV Juegos Panamericanos.



Valdez Hilario y Lajara Burgos



A esta lista se suma el exgeneral Rafael Adriano Valdez Hilario, quien fue el primer secretario de las Fuerzas Armadas en el Gobierno de Guzmán, entre 1978 y 1980. Posteriormente ostentó varios cargos diplomáticos como embajador en Haití y luego en Chile. Finalmente decidió formar el Partido Nacional de Veteranos Civiles y fue electo en dos ocasiones diputado por el Distrito Nacional.



En el caso de Homero Lajara Burgos, ocupó varios altos cargos dentro de los cuerpos castrenses durante la Era de Trujillo; tales como Jefe de Estado Mayor y de la Policía Nacional. Sin embargo, su papel más conocido fue como candidato opositor a Balaguer durante las elecciones de 1974, fecha en que los principales partidos adversos al Gobierno se retiraron por falta de garantías políticas.

Pedro de Jesús Candelier.

Candelier y Soto Jiménez



En la historia reciente no ha sido distinto, pues los casos de los generales retirados Pedro de Jesús Candelier y José Miguel Soto Jiménez reafirman que la política no distingue los uniformes.



Y es que Candelier fundó el Partido Alianza Popular y logró el reconocimiento de la JCE para competir en las elecciones de 2008. Sin embargo, luego del triunfo de la reelección de Leonel Fernández, este perdió la calificación de entidad política al no reunir los requisitos del sistema de partidos.



Posteriormente, Candelier pasó a las filas del PRD para apoyar la vuelta al poder de Hipólito Mejía, pero tampoco tuvo éxito debido a la victoria de Danilo Medina. En la actualidad, el general retirado apoya a la Fuerza del Pueblo y a la candidatura de su antiguo adversario, Leonel.



En el caso de Soto Jiménez, este fungió como secretario de las Fuerzas Armadas durante el periodo de Mejía y tal como hicieron sus hermanos de armas, luego de guardar el uniforme, se embarcó en su carrera política.



Tras la salida de Mejía del poder, el general retirado fundó en 2004 el movimiento Quinta República. No obstante, no alcanzó el reconocimiento como partido estable del sistema.



Actualmente ha sido uno de los exjefes uniformados que han cerrado filas en torno a la candidatura de Fernández y la Fuerza del Pueblo.

Radhamés Zorrilla Ozuna.

Zorrilla Ozuna y Santana Páez



El exgeneral Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna fue jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional entre 2003 y 2004. Como otros, tras su retiro, decidió formar en 2008 el Partido Cívico Renovador para apoyar la candidatura de Miguel Vargas Maldonado a la presidencia de la República por el PRD.



En 2010 se lanzó como candidato a senador por la provincia de Hato Mayor del Rey, y perdió durante ese proceso electoral. Posteriormente, apoyó al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y recientemente pasó a apoyar al actual presidente Luis Abinader, líder del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).



De su lado, el exjefe de la Policía Nacional, general retirado Bernardo Santana Páez, fue candidato a senador en El Seibo por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) para competir en las elecciones de 2016. No obstante, su candidatura no dio frutos y actualmente está retirado de la vida pública.

Neit Nivar Seijas.

Rosado Mateo, Guzmán Fermín y Polanco Gómez

Rolando Rosado Mateo fungió como presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) entre 2019 y 2013 durante el gobierno de Leonel Fernández y parte del de Danilo Medina. A pesar de que no se ha postulado a ningún cargo político, es parte de los exgenerales que apoyan a la Fuerza del Pueblo.



Lo mismo ocurre con los exjefes de la Policía Nacional, Guillermo Guzmán Fermín y José Polanco Gómez, quienes pasaron también a apoyar la candidatura de Fernández.