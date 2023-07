Email it

El presidente del Tribunal Constitucional dominicano (TCRD), Milton Ray Guevara, recibió la medalla de honor de la World Jurist Association (WJA), en reconocimiento a su trayectoria en el ámbito de la justicia y sus aportes al derecho.



La distinción fue entregada por el magistrado Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia dominicana y próximo presidente del World Law Congress 2025.



Durante su intervención, Molina manifestó que el Dr. Ray Guevara es una eminente figura del campo jurídico, académico y un defensor incansable del Derecho.



La medalla otorgada al magistrado, en el marco de la XXVIII Edición del World Law Congress, evento que reúne a más de 200 líderes mundiales, se concede a personalidades e instituciones destacadas que promueven el Estado de derecho en todo el mundo.



Tras recibir la distinción, el presidente del TC expresó su agradecimiento y manifestó: “Los reconocimientos cuando no son buscados, solicitados o pedidos, se aceptan con sentido de responsabilidad, como un estímulo para continuar la batalla y sin creerse las razones que han motivado la entrega del reconocimiento”.



Para resaltar las cualidades de República Dominicana, pronunció algunas líneas del poema “Hay un país en el mundo”, del poeta dominicano Pedro Mir.



El TC no acepta presiones Gobierno



Antes de la entrega del distintivo, el Dr. Ray Guevara participó de un panel en el congreso internacional, en el que afirmó que el Tribunal Constitucional dominicano ha realizado un ejercicio responsable de independencia, ya que no recibe órdenes ni acepta presiones de gobiernos ni de organismos nacionales y extranjeros.



La World Jurist Association (WJA) es un foro abierto y libre donde magistrados, jueces, fiscales, abogados, profesores de Derecho, notarios, registradores y otros profesionales y estudiantes de todo el mundo trabajan cooperativamente para fortalecer y ampliar el Estado de derecho y sus instituciones. Se encarga de organizar el World Law Congress, que este año tiene como lema “La paz a través del derecho”.

Biografía de Milton Ray Guevara



Milton Ray Guevara (nacido el 5 de mayo de 1948 en Samaná) es un abogado, catedrático, juez y constitucionalista dominicano.



Fue senador de la República Dominicana durante el período 1998-2002; renunció al cargo al ser designado Secretario de Estado de Trabajo el 16 de agosto de 2000 y ostentó la posición hasta el 16 de agosto de 2004.



Fue profesor en la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Católica Madre y Maestra; director de la Maestría de Derecho Empresarial y Legislación Económica, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra; y director del Departamento de Ciencias Jurídicas de la misma universidad.



También decano de estudiantes con rango del Vicerrector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra; es el actual profesor del Departamento de Ciencias Jurídicas de la misma universidad.



Milton Ray Guevara asumió la presidencia del Tribunal Constitucional el 28 de diciembre de 2011, juramentado por el presidente Leonel Fernández.



Además ha escrito más de 10 libros relacionados al derecho.

Aporte del Tribunal Constitucional (TC)

Este Tribunal Constitucional ha sido, sin dudas, un factor clave en la evolución del derecho, no sólo en lo atinente a la dogmática del derecho constitucional y del procesal constitucional, sino que ha transformado ámbitos esenciales de nuestra actividad judicial, social y académica, impactando en espacios tan relevantes como en el sistema jurisdiccional, la comunidad jurídica y la academia universitaria de la República Dominicana.