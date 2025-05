El Ministerio de Interior y Policía prohíbe la participación de haitianos y el consumo de bebidas alcohólicas en las tradicionales manifestaciones de Gagá autorizadas a realizarse del 2 al 5 de mayo en Santo Domingo, San Pedro, La Romana y otras localidades, denuncian los organizadores.

A través de una instrucción informal, vía whatsapp, remitida a Roldan Mármol, presidente de la Fundación Cultural Cofradia y representante de la Asociación Dominicana de Gagá, el ministerio le informó que “no se debe permitir la participación de haitianos en los llamados (Gaga)”.

La orden que recibió y que también habría sido notificada a los generales y coroneles responsables en Santo Domingo, Boca Chica, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, San Cristóbal, Puerto Plata, Barahona y Elías Piña, establece, además, que “no se debe permitir bebidas alcohólicas u otras sustancias phohibidas”.

“¿Cómo tu puedes, en una celebración de gagá, prohibir que haya bebidas alcohólicas? ¡Que la gente se beba una cerveza, que se dé un trago de ron! ¿En cuál celebración cultural, popular dominicana, a nivel nacional, sean de peregrinaciones, de celebraciones de palos, de salves de los congos del espíritu santo, en todas esas peregrinaciones y actividades populares no hay consumo de alcohol? sea cerveza sea ron”, manifestó el gestor cultural

Rondan explicó que esa manifestación multitudinaria integrada por bailarines, instrumentos musicales y público, está siendo condicionada para que circule por las aceras de las localidades y que no abarque la vía pública. Los organizadores, tiene una orden de no objeción a la celebración del Gagá firmada por el departamento jurídico de Interior y Policía.

“Yo he estado en comunicación con el Ministerio de Interior y Policía, con gente del despacho, y luego, tiran una orden adicional en el día de hoy, que me la envía por whathapp pero sin ningún documento oficial… No tiene logo, no tiene nada de ellos pero fue directamente del despacho”, enfatizó al preferir omitir el nombre de la persona con la que ha estado en comunicación.

“He querido ser prudente con eso porque hay una comunicación bastante fluida, de colaboraciones ya, pero parece que hay sectores que está presionando fuerte con eso. Adentro y afuera”, refirió Mármol.

Buscan amedrentar

Pese a cumplir con los requisitos de ley y haber obtenido la autorización, los organizadores ha denunciado dificultades la materialización en Boca Chica, San Luis, Manoguayabo, Guaymate y La Romana.

Entiende que con todas las disposiciones extraoficiales pero ejecutables en la práctica, lo que se está buscando es una autocensura. Que haya más temor de participación y del público en sentido general que pudiera pensar que si sale y se integra a un gagá puede tener conflicto con las autoridades.

“Yo le dije a la gente de interior y policía que debía de hablar con la Dirección de Migración porque, de verdad, en todos los años trabajando con el tema cultural con todos estos grupos, de todas las áreas, incluyendo lo del gagá, nunca he visto una intervención de la gente de migración durante el recorrido de Semana santa en el gagá”, señaló en referencia al caos que podría producirse si esto se realiza en momento en que se esté tocando el gagá.