Bayaguana, RD.- Residentes en varias comunidades del municipio Bayaguana, en la provincia Monte Plata, protestaron la este lunes en reclamo del arreglo de carreteras y otras demandas.

Las comunidades afectadas son Cañuelo, Dajao y Anton Sánchez.

«Aquí no hay tuberías, no hay agua, potable, se utiliza el agua del río para bañarse y bañar a los niños, lo que le causa infección y salpullidos., aparte de la calle que no sirven ningunas, no hay una plaza para recreación de los niños», expresó Tania Valenzuela.

Miriam Polanco Berroa, manifestó que la carretera se encuentra intransitable, lo que ha provocado que moradores del lugar se enfermen de los riñones y otros males.

Los manifestantes afirman que hace más de un año el Ministerio de Obras Públicas colocó un letrero, iniciaron los trabajos pero que luego se retiraron del lugar y a la fecha están esperando que sean reiniciados.

Hacen un llamado al presidente Luis Abinader y las autoridades de Monte Plata para que los equipos sean llevados a esas comunidades y le den terminación a los trabajos.