Funcionarios de la Cancillería hicieron referencia a la participación del país en la Alianza para el Desarrollo en Democracia y en otros organismos internacionales

En los últimos años, la República Dominicana ha sido más proactiva en su participación ante organismos multilaterales, con el fin de reforzar las relaciones comerciales y diplomáticas con otros países de la región.



La afirmación la hizo el viceministro de Política Exterior Bilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), José Julio Gómez, al destacar el rol de liderazgo que desempeña el país en espacios de cooperación internacional como la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), que –según explicó- ha venido a fortalecer el vínculo dentro de sus estados miembros (República Dominicana, Costa Rica, Panamá y Ecuador), en función de proyectar una mejor relación sobre todo con el sector privado que tiene vocación de exportar hacia un mercado de alto consumo como es el de los Estados Unidos.



Durante la entrevista especial de elCaribe y CDN, Gómez detalló que dentro del eje de comercio e inversión del organismo multilateral, que dirige la República Dominicana, se ha liderado el proceso de la estrategia de relocalización de la producción hacia territorios más cercanos, denominada nearshoring, para la cual ya ha sido firmado un memorándum de entendimiento entre los países de la Alianza.



“Lo que ha hecho la política exterior (de República Dominicana) es una coherencia con esos países amigos que aprovecha la proliferación de las cadenas globales de valor para aprovechar ese mercado de los Estados Unidos y traer producción hacia estos territorios y que se creen escalas productivas dentro de estos países que sean eficientes”, explicó el funcionario.



Detalló que la Alianza para el Desarrollo en Democracia, además, trabaja en ejes enfocados en la política, a cargo de Panamá; medio ambiente, que dirige Ecuador; y de cooperación, bajo la responsabilidad de Costa Rica.



“No solo abordamos estos cuatro ejes sino que estamos trabajando con estos países que reflejan democracias estables, que reflejan respeto a los derechos humanos”, puntualizó.



Temas que impulsa el país



En este tenor, el director de Estudios y Análisis Estratégicos del Mirex, Anselmo Muñiz, resaltó que la proactividad de la política exterior del país en los escenarios internacionales, ha estado alineada con el mandato constitucional y la política internacional de la nación dominicana.



Citó que el cambio climático y el medio ambiente son parte de los principales temas en los que la República Dominicana se ha abanderado. Precisó que en particular se empuja la búsqueda de una solución colectiva al tema del sargazo, que se ha vuelto una plaga en el Caribe, en especial para los países que dependen de manera significativa de los recursos marítimos.



“La República Dominicana ha estado buscando una iniciativa regional porque eso (el sargazo) es algo que no se puede resolver solo. Por más que un país intente resolver el tema del sargazo si los que están en el alrededor no hacen un esfuerzo en la misma línea no se tendrán avances”, enfatizó.



Entre las iniciativas que impulsa el país en espacios de debate internacional, señaló el funcionario, figuran las propuestas de creación de mecanismos para el acceso a financiamiento internacional en mejores condiciones para países de ingresos medio y medio alto. Explicó que ahora mismo los países de ingresos medios son penalizados en el sentido de que pagan tasas de interés relativamente muy altas.



Democracia de RD se consolida



En cuanto al análisis del posicionamiento del país en los índices e informes internacionales, Muñiz destacó que la República Dominicana se ha consolidado como una democracia estable frente a cambios políticos “drásticos” que están ocurriendo en otras latitudes.



No obstante, reconoció que aun con esta postura favorable para la inversión extrajera y el desarrollo económico, persisten factores que se deben reforzar para que sea sostenible en el tiempo.



En este tenor, precisó que el país tiene como desafíos profundizar una democracia más sustantiva, sobre todo en el nivel de la calidad de vida de las personas, así como fortalecer la cultura de la tolerancia y de respeto a la diversidad.



“Principalmente hemos consolidado el aspecto formal. Ahora el tema es pasar al aspecto más social para traducir ese gran empuje y crecimiento económico histórico en un mayor bienestar, y este es uno de los retos más profundos porque la democracia tiene que significar no solamente que yo pueda hablar y votar sino también que yo pueda disfrutar de mejores y mayores estándares de vida “, expresó.



Asimismo, señaló como otros retos profundizar el tema de la transparencia y el gobierno abierto y avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, así como de sus demandas políticas.

Posiciones organismos internacionales

Como otra de las posiciones importantes que mantiene el país en organismos de cooperación internacional dentro del enfoque de política exterior, el viceministro mencionó que la República Dominicana preside la Tercera Comisión de la Organización de las Naciones Unidas, una de las seis Principales Comisiones de la Asamblea General a la cual se le han asignado los temas relacionados a asuntos sociales, humanitarios, culturales y de derechos humanos.



Por igual, informó que en la actualidad se tiene una candidatura al Consejo de Derechos Humanos. De obtener la posición, sería la primera vez que RD entraría en dicha Comisión, indicó José Julio Gómez

Liderazgo

República Dominicana ha liderado la estrategia de nearshoring en el marco del eje de comercio e inversión de la ADD.