Suplidores de buques se apostaron ayer frente al Congreso Nacional exigiendo a los legisladores que el proyecto de ley de comercio marítimo que cursa en la Cámara de Diputados sea llevado a vista pública, a fin de ser revisado y modificado.



Con pancartas en manos y consignas alusivas a la causa, denunciaron que la pieza es contradictoria a la Constitución de la República, así como a la Ley 70-70, que crea la Autoridad Portuaria Dominicana; la Ley General de Medio Ambiente (Ley 64-00); Ley de Inversión Extranjera de la República Dominicana (Ley 16-95); y Ley General de Defensa de la Competencia (Ley 42-08).



“Le hacemos un llamado al presidente Luis Abinader, al licenciado Alfredo Pacheco, a nuestros honorables legisladores que envíen el proyecto a vista pública, porque de no hacerlo, atentaría contra la seguridad de los puertos, le quita las funciones inherentes por más de 50 años a nuestros pilotos prácticos, dándole esas funciones a los capitanes y poniendo en riesgo la infraestructura de los puertos”, manifestaron.



El grupo de suplidores de buques denunció que la legislación atenta contra 57 empresas Mipymes y contra la sobrevivencia de más de cuatro mil empleos, sin embargo, aclaró que no está en contra de la iniciativa sino en alguno de sus artículos. “Le pedimos a nuestros legisladores cautela y que convoquen actores del sector marítimo para que no se violente la Carta Magna”, sustentó el colectivo.



Dijo que las compañías suplidoras de buques han sido certificadas por el Ministerio de Medio Ambiente para tratar, reciclar los residuos, tanto sólidos como oleosos y evitar que los mismos caigan a las aguas de los mares del país.



El proyecto de ley de comercio marítimo ya fue aprobado en el Senado en la pasada legislatura, por lo que de no aprobarse antes del próximo martes, cuando vence la legislatura actual, va a perimir. La pieza es una propuesta de los senadores Alexis Victoria Yeb (PRM) y Félix Bautista (FP).



Otras objeciones a la pieza



No es la primera vez que entidades han solicitado modificar el proyecto de ley de comercio marítimo. La Asociación Nacional de Pilotos Prácticos de Puertos de la República Dominicana denunció en marzo pasado que el pliego legislativo vulnera sus derechos y viola la Constitución de la República.



Eligio María Suazo, presidente de la asociación, manifestó que la propuesta de Félix Bautista y Alexis Victoria, además de ir en detrimento de los 29 pilotos que componen el colectivo, es contradictoria al artículo 110 de la Carta Magna, donde habla que la ley se aplica para lo porvenir, ya que no tiene efecto retroactivo “sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena”.



Suazo se preguntó que cómo es posible que después de 40 años se les dé un trato como si fuera un principiante para realizar la función.



Es ese sentido “que consideramos que se viola lo que sería la retroactividad de la ley. Porque se nos somete a nosotros, a pesar de tantos años, a una normativa que se va a crear para un nuevo ingresante”.

Busca regular lo relativo a las naves marítimas

El proyecto de ley de comercio marítimo tiene el objetivo de regular dentro del territorio nacional los hechos y relaciones jurídicas relativas a las naves marítimas nacionales y extranjeras, y las que surgen del transporte y demás actividades marítimas, para asegurar y proteger los legítimos derechos e intereses de las partes involucradas y, a la vez, promover la seguridad y el desarrollo del sector marítimo, la economía y el comercio en el país. La pieza señala que es necesario definir una política marítima nacional con una visión integral de Estado hacia el sector marítimo y portuario.