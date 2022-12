Email it

La comisión especial del Senado apoderada de los proyectos de reforma a la Ley de Partidos (33-18) y de Régimen Electoral (15-19) rendirá un informe favorable sobre una de las dos piezas.



Así lo informó ayer el senador Ricardo de los Santos, presidente de la comitiva, al revelar que presentarán el informe del proyecto de ley de Régimen Electoral.



Esto dijo al recibir, junto al titular del Senado, Eduardo Estrella, las observaciones del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en torno a esa iniciativa, entregadas por Eddy Olivares, vicepresidente de la entidad política.



De los Santos adelantó que la modificación a la Ley de Partidos “puede esperar”, no así la 15-19.



“Nosotros, entendiendo que el tiempo es muy corto para ambas piezas legislativas, entendemos que la Ley de Partidos Políticos puede esperar, a diferencia de la Ley de Régimen Electoral, que urge su modificación, porque, reitero, vamos a un año preelectoral”, sustentó tras reunirse con Olivares en el despacho del presidente del Senado.



Asimismo, precisó que si es necesario realizarán una convocatoria extraordinaria a la comisión especial para estudiar las propuestas, “si éstas son de fondo y no de forma”.



Se recuerda que de las dos cámaras legislativas no aprobar los pliegos de ley antes del 12 de enero próximo, perimirán. Los proyectos fueron depositados al Senado por la Junta Central Electoral (JCE) el pasado 05 de abril.



Propuestas del PRM



Dentro de las sugerencias del Partido Revolucionario Moderno a la iniciativa de Régimen Electoral, destaca que sea la JCE quien organice, fiscalice y supervise las primarias de los partidos.



Propuso, además, que se disponga que los secretarios de las juntas electorales sean sustituidos o ratificados cada cuatro años, con base en la evaluación de su desempeño.