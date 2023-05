Comunitarios del sector Los Girasoles, del Distrito Nacional, denunciaron este martes a través de una manifestación pacífica que el agua no les está llegando.



Con carteles, cubetas y consignas, los residentes de distintas comunidades de Los Girasoles pedían que el preciado líquido les llegue a través de las tuberías, algo que no ocurre desde hace más de cuatro meses y en algunas casas tienen hasta un año sin recibirlo.



Según denuncian los comunitarios han tenido que hacer malabares para poder seguir con su vida cotidiana a pesar de no estar recibiendo el servicio, pero han decidido tirarse a las calles porque ya no aguantan la situación.



“La calle Cristo Salva no tiene agua y yo tengo que comprar al día dos botellones. Lo que aguantamos no es fácil, el Gobierno debe saber lo que está pasando aquí. Cuando en mi casa se acaba, me da hasta vergüenza con los vecinos pedirles dos cubeticas de agua para yo lavar y mejor aguanto a que lleguen los camiones de agua cuando quieren traerla”, expresó a elCaribe la comunitaria Marileidy Santana quien señaló que gasta por lo menos RD$200 pesos en agua a diario.



Explicaron que cada cierto tiempo, la Dirección de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), envía unos camiones que abastecen con dos minutos de agua a algunos sectores, sin embargo indicaron que la cantidad que ofrecen no llenan mínimamente las necesidades de los lugareños.



“Allá dura uno mucho para lavar porque lo que nos dan son 2 minutos de agua y no dan para nada. Dos minutos son dos tanques para dos casas, no dan ni para 3 días bañándose, cuando mandan el camión. Que no las mande aunque sean dos días a la semana”, indicó otra comunitaria.



Para poder tener agua potable en sus hogares los residentes afectados deben pagar entre RD$1,200 hasta RD$1,800 por camiones de agua, por lo que sospechan se trata de un negocio entre las compañías que ofrecen este servicio y la institución encargada de abastecerlos.



“Hacemos un llamado al presidente de La República y al director de la Caasd porque el agua la están negociando y la están politizando, a personas que no están en su gobierno no les está llegando el agua y queremos hacer un llamado al presidente porque esto es una comunidad muy grande y no es justo que los padres de familia tienen que comprar agua para resolverse la vida”, señaló el comunitario Marcial Montilla.



Además agregaron que no es posible que el agua no les esté llegando, puesto a que su situación geográfica les facilita el acceso al agua. “No se justifica que Los Girasoles este sufriendo escasez de agua, un sector por donde pasan 3 tuberías de 30. Además ha llovido en San Cristóbal, Bani y Pantoja, tres acueductos tienen que ver con nosotros. No quieren abrir las válvulas. Para el sector privado hay, pero para los hijos de machepa no”, nos dejaron sin agua añadió José Pérez.



Según expresaron los comunitarios, la situación que han venido teniendo con el agua empezó a ocurrir tras las construcciones de las urbanizaciones en zonas aledañas.

Denuncian calles sin asfaltar e inseguridad

El agua no es la única preocupación de los residentes de Los Girasoles, quienes aprovecharon la atención de los medios para denunciar otros problemas que los aquejan como sector. Según contó a elCaribe el comunitario José Abreu la inseguridad ciudadana está arropando su sector, por lo que piden el adecuado equipamiento de los agentes de la PN y la construcción de más destacamentos. Además, piden que las calles de los barrios sean asfaltadas y la creación de espacios de esparcimiento, como parques, escuelas comunitarias y espacios deportivos, tanto para los residentes adultos, como para los niños y jóvenes.

Reacciones