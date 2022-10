Email it

La Coalición Comunitaria de Villa Mella realizó una parada cívica frente al cuartel de la Policía, en la rotonda, para exigir a las autoridades una intervención urgente por la seguridad ciudadana.



Los manifestantes expresaron que sienten lentitud en el llamado plan de seguridad del Gobierno, porque en los últimos días los hechos delictivos se han multiplicado.



Los habitantes expresaron que el ministro de Interior y Policía, Jesús -Chu- Vásquez Martínez, en una reunión pasada, prometió enviar la banda de música de la Policía Nacional como parte de las estrategias de la promoción cultural con miras a bajar la inseguridad en Villa Mella, que ha sido marcada por hechos de sangre en las últimas semanas.



“Ya teníamos tres años consecutivos pidiendo seguridad para nuestra comunidad y vemos que las autoridades quieren tapar estos hechos. Lo que quieren es traernos la banda de música de la Policía, dizque para que bailen con nosotros y darnos charlas. No queremos bailar, no queremos charlas, queremos seguridad integral para nuestro pueblo’’, expresó Roberto Medina, presidente de la Coalición Comunitaria de Vista Bella.



Según los manifestantes, los delincuentes están mejor armados que los agentes, por lo que pidieron que se equipe con las herramientas necesarias a la dotación policial de Santo Domingo Norte para que pueda hacer frente a la situación de inseguridad que azota sus respectivos barrios.



Mariluz Lara, presidenta de la Junta de Vecinos Esfuerzo del Paraíso, recordó que los padres de los estudiantes de los diferentes sectores de San Felipe viven en constante estrés y no duermen hasta que sus hijos regresen de la universidad o de la escuela debido a la inseguridad. Al mismo tiempo, exigieron que haya un plan a corto, mediano y largo plazo, real que contribuya a la seguridad afectiva.

Gobierno adelanta Mi País Seguro en la zona

Los problemas se agudizaron cuando el pasado domingo en el barrio Vietnam fueron asesinadas tres personas en el colmado El Nuevo Mundo, situación que ha suscitado el interés de las altas instancias de seguridad hasta el punto de adelantar el Plan Estratégico de Seguridad Mi País Seguro, el cual fue anunciado que se pondrá en marcha el próximo 3 de noviembre.