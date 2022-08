Email it

El agua es la sustancia más abundante en el planeta y de la que no hay suficiente para los casi ocho billones de habitantes que lo conforman.

Su composición, características y ciclos son algunas de los datos que se pueden aprender en la Sala del Agua del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).

Un recorrido didáctico sobre este líquido vital permite, a través de siete módulos y en un lapso de dos horas y media aproximadamente, conocer conceptos generales de cómo llega el agua a los hogares, cuánta agua tiene el cuerpo humano, la función del árbol dentro del proceso del agua y otras informaciones.

Guiados por Jorge Mañán Rodríguez, ingeniero de profesión y quien por 18 años ha estado ligado a la Sala del Agua, se conversa cómodamente, se intercambian ideas y se interactúa con diferentes elementos que enriquecen el recorrido.

La periodista Cristina Mendoza y el guía Jorge Mañán Rodríguez

Sin guión, sin palabras rebuscadas y sin presión de tiempo, Jorge adapta la información de siete módulos (entre ellos dos interactivos), y les presenta la sala al grupo que llega, que pueden ser niños ávidos por recibir información, o profesionales con el deseo de intercambiar ideas.

Entrar en la primera sala permite refrescar esos conceptos generales que en la educación primaria se ven. El ciclo del agua y la densidad de la misma son conceptos mostrados con materiales didácticos, a los que se suma una pecera que recuerda que no solo los humanos necesitan del agua para vivir.

Luego, en una segunda sala se aprecia de manera amplia y con una pantalla didáctica la situación hidrográfica de Republica Dominicana.

Uno de los módulos de la Sala del Agua

Conforme avanza el recorrido se choca con la realidad de que, no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo, el agua no llega a cada rincón; sin embargo, el país no se encuentra en déficit hídrico de acuerdo a los parámetros internacionales, que establecen que en esa situación se encuentran los países que tienen mil metros cúbicos de agua por habitante cada año.

Siendo República Dominicana un generador de más de tres mil metros cúbicos por habitante cada año.

Llegar a los últimos dos módulos es enriquecedor en experiencias, sobre todo para el propio Jorge, que cuenta con emoción lo gratificante que resulta ver a los participantes expresar en el módulo de evaluación, lo aprendido en el recorrido con diferentes actividades.

Cada día acuden cientos de estudiantes para aprender sobre el agua.

En el caso de los adultos una exposición personal de la experiencia, y el caso de los más péqueños, la realización de poemas, acrósticos y dramas.

Introducirse en el último modulo es quizás lo más emotivo, pues se llega al mismo con la conciencia del valor que tiene al agua para el ser humano y el planeta, y sobre todo con los ojos abiertos a una dolosa realidad: no hay agua suficiente para todos.

Lo explicaba con emoción Jorge: la cantidad de agua es la misma, la producción es constante, pero cada vez son más personas.

Allí, en la sala denominada “compromiso” y frente a la imagen de los tres Padres de la Patria, solo queda asumir responsablemente acciones grupales e individuales que ayuden a la preservación del agua.

Las mismas incluyen la realización de carteles en lugares comunes invitando al ahorro del agua, la reforestación a orilla de los ríos, formar comités de agua en los centros educativos, o algunas más simples como cerrar las llaves cuando no se estén utilizando.

Es en este lugar, donde ver a pequeños estudiantes levantar su mano derecha y comprometerse cuidar el agua, hace pensar que se puede levantar una generación mejor.

El guía Jorge Mañán Rodríguez

Sobre la sala

La Sala del Agua forma parte del departamento del Indrhi llamado Cultura del Agua, en cual desarrolla programas educativos y de sensibilización desde hace décadas.

Creada en el 2005 y reinaugurada en marzo del 2021 por el actual director del Indrhi Olmedo Caba Romano.

Desde su creación hasta el 25 de agosto del presente año, ha recibido un total de 2,627 grupos, que totalizan 79,631 visitantes.

Fue reconocida por la Unesco en el año 2006, siendo que República Dominicana es el único país de Sudamérica y Centroamérica que cuenta con una.

Informaciones generales

¿Dónde está ubicada?

La sala del agua se encuentra en el edificio I del Indrhi, frente al Ministerio de Trabajo, en el Centro de los Héroes.

Para visitas

Las visitas se coordinan en grupos que pueden ser estudiantes, familiares o de otra índole. Los grupos pueden ser de unas 25 personas, si exceden en cantidad puede ser dividido para más comodidad. Es totalmente gratis y para acceder se realiza una cita previa.

Toda la información para coordinar visitas se encuentra en su portal web.