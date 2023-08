Abinader informó que recopilan datos de los efectos para entregar fondos especiales a las instituciones públicas

El presidente de la República Luis Abinader anunció la asignación de fondos especiales a las instituciones públicas vinculadas en la reparación de los daños causados por el reciente paso de la tormenta tropical Franklin en el país.



El mandatario señaló que los recursos serán otorgados una vez se recopilen los datos sobre los estragos de la tormenta, cuyo informe fue solicitado a los ministros y directores generales de los organismos públicos relacionados a situaciones de emergencia.



“Todas las instituciones están pendientes y por eso de aquí (viernes) al lunes vamos a recaudar todas las informaciones de los daños para asignarles fondos especiales para poder resarcir los daños”, informó el jefe de Estado.



El presidente Abinader habló a los medios de comunicación durante una visita de supervisión la cañada de Las 800 en Los Ríos, en la que inspeccionó los trabajos de saneamiento que se llevan a cabo tras los estragos causados por la tormenta tropical Franklin.



En el marco de su recorrido, el mandatario destacó que en esta ocasión no se reportaron daños graves en el área debido a los esfuerzos en la adecuación de las cañadas que lleva a cabo el Gobierno a través de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).



Recordó que actualmente están siendo intervenidos unos 40 kilómetros de cañadas en el Gran Santo Domingo.



“Al llegar nosotros al Gobierno apenas habían 6 kilómetros realizados y ya hemos realizado 11 y están en proceso 40 kilómetros más”, manifestó.



Abinader mencionó que también se realizan procesos similares en Santiago, con la cañada de Arroyo de Gurabo, así como en San Francisco de Macorís. “Esto es lo que realmente va a salvar vidas y va a cuidar las propiedades de los lugareños”, dijo.



De su lado, el director de la Caasd, Felipe Suberví, quien acompañó al presidente en su visita, hizo referencia al avance de los trabajos en el encajonamiento de la cañada de Las 800, asegurando que de los 650 metros que tiene de extensión ya se han encajonado 250 metros.



En este sentido, estimó que la ejecución del proyecto estaría concluida para finales del presente año o principios de 2024.



“Tenemos cinco meses trabajando. En este caso hicimos una desviación, no solamente el encajonamiento por la reelección del flujo de agua pluvias sino también canalizamos todas las aguas negras, conectamos todas las viviendas con las tuberías de aguas negras y también le canalizamos agua potable y normalmente dejamos encima una vía de acceso”, señaló.



Suverví, indicó que además de la infraestructura, también se estarán realizando trabajos de embellecimiento de las áreas con la construcción de un parque y un polideportivo para que los residentes tengan garantizada la salud y un lugar de esparcimiento para la familia.



Intervenciones en zonas afectadas por la tormenta



Por instrucciones del presidente Luis Abinader, representantes de instituciones de Gobierno también realizaron recorridos por otras zonas afectadas para hacer un levantamiento de los daños causados y llevar soluciones inmediatas.



El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, asistió a las zonas vulnerables de las cañadas Bella Vista y Ñagá, en Haina, provincia San Cristóbal, donde informó que en los próximos días una unidad técnica hará las evaluaciones correspondientes, y posteriormente, se procederá con la intervención, iniciando con la cañada de Ñagá.



Asimismo, el funcionario expresó que el servicio de agua está siendo restablecido, luego de que 120 acueductos fueran sacados de funcionamiento de manera preventiva por la tormenta.



Arnaud estuvo acompañado del alcalde Osvaldo Rodríguez, los diputados Frank Junior Guerrero, Otoniel Tejeda y Margarita Tejeda, así como de líderes comunitarios de la zona.



Entrevistado vía telefónica en el programa «Despierta con CDN» sobre los avances en la reactivación de sistemas de agua en la República Dominicana tras los efectos del fenómeno atmosférico, señaló que del total de sistemas de agua que fueron desactivados como medida de precaución, tan solo 37 permanecen fuera de servicio.



Aseguró que se espera que todos los sistemas de agua estén operativos nuevamente a más tardar el domingo de esta semana. El funcionario detalló que el proceso de restablecimiento se ha llevado a cabo de manera eficiente y siguiendo los protocolos de emergencia establecidos.



Según reportó, los sistemas fuera de servicio están distribuidos en diversas provincias del país, incluyendo San Pedro de Macorís, Peravia, Monte Plata, San José de Ocoa, Azua, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Samaná, El Seibo y San Cristóbal.



Subrayó que la mayor afectación se encuentra entre Azua y Barahona debido a que los sistemas son un tanto precarios en esas zonas, además de que abarcan una gran extensión territorial. Indicó que Azua cuenta con casi 40 acueductos entre municipios y distritos municipales, siendo una de las provincias con mayor cantidad de sistemas, incluso sin contar los acueductos rurales.



Aunque la mayoría de las áreas afectadas están en el sur del país, el titular del Inapa reiteró que las provincias de Azua, Peravia, San Cristóbal, Monte Plata, Hato Mayor, San Pedro de Macorís y El Seibo resultaron particularmente golpeadas por la tormenta.



Al preguntársele si algunos de los 37 sistemas que siguen fuera de servicio podrían tener daños considerables que retrasen su reactivación, el funcionario declaró que en algunos casos, en provincias donde no ha caído mucha agua, la turbidez podría afectar el funcionamiento de algún acueducto.



En este sentido, mencionó que cuando llueve en la cabecera de los ríos, como ocurrió en Barahona donde no había llovido, tuvieron que desactivar el acueducto de Asuro debido a problemas de turbidez.



Sin embargo, destacó que los problemas más graves se concentraron en esa franja del sur.

Jornadas de Salud



Las comunidades de Manoguayabo que fueron afectadas por la inundación, tras la tormenta Franklin también recibieron la intervención de las autoridades. El Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, realizó ayer un recorrido por las referidas zonas, en la cual se dispuso la ejecución de una jornada para prevenir y detectar enfermedades.



El titular de Salud destacó que esta zona, que corresponde al Área VII de Salud, se vieron impactadas por la inundación unas 28 viviendas y por esto se ha dispuesto, por instrucciones del Presidente Luis Abinader, una jornada preventiva que abarca además la entrega de medicamentos para evitar casos de leptospirosis, entrega de mosquiteros, y otros insumos, como tapas para tanques, además en coordinación con el Área de Salud se aplica fumigación.



“El personal del Ministerio se está desplazando casa por casa debidamente identificados y en búsqueda de casos de diarrea, fiebre, vómitos, algunos casos de biodermitis. Tenemos antiparasitarios, además estamos aplicando medicamentos de manera preventiva a personas que han tenido contacto con agua contaminada para evitar leptospirosis y otras enfermedades”, precisó Rivera.



Reiteró que sumado al trabajo del Ministerio, la población tiene como compromiso acoger las orientaciones del organismo de Salud, cuidar la higiene, hervir el agua, lavar los alimentos, no exponerse en aguas contaminadas, disponer bien las excretas y consumir alimentos seguros.



Destacó que estas labores se realizan de forma paralela en otras comunidades, ya que los primeros tres días corresponden al periodo de incubación de algunas enfermedades. Dijo que las aguas contaminadas, pueden producir amebiasis, y parasitosis y otras enfermedades gastrointestinales, por tanto pidió evitar exponerse en agua acumulada o lodo, además lavar bien las manos y consumir alimentos bien cocidos.



Asimismo, el titular de Salud, precisó que si se encuentran casos sospechosos se realiza el cerco epidemiológico y se vacuna, por lo que pidió la colaboración de los moradores y personas afectada a mantener la limpieza en los diferentes espacios, que se mantengan libres de escombros o artefactos que puedan convertirse en criaderos de mosquitos que transmiten el dengue.

Disponen ayuda a productores agrícolas

El Ministro de Agricultura, Limber Cruz, anunció la reparación de caminos vecinales, la integración de brigadas para recuperar las siembras afectadas por la tormenta tropical Franklin en Azua. En una visita a la zona agrícola que registró daños debido a las lluvias del fenómeno climático, el funcionario, además, informó una reestructuración de la deuda de los productores. Mientras supervisó varias fincas de plátano en el Bloque 11, en el municipio Emma Balaguer y varias comunidades aledañas, el ministro de Agricultura precisó que también se realizará la construcción de pozos tubulares y la preparación de tierra gratuita.



También señaló que el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) comprará parte de los guineos derribados para comercializarlos a bajos precios. Durante el recorrido, Cruz estuvo acompañado de la senadora Lía Díaz, la gobernadora provincial Grey Pérez y el director Regional Suroeste de Agricultura, Juan Bautista Mateo. Azua fue una de las demarcaciones más afectadas en términos agrícolas tras el paso de la tormenta. Allí se reportaron 3 mil tareas de bananas impactadas, según datos preliminares.

