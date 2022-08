La Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) decidirá en la reunión de esta tarde la presidencia del Senado, un tema que ha ido sumando ruidos al partido oficial en la medida que avanza el tiempo y sigue indefinido.



El efecto político del tema es mucho mayor de lo que parece y por el cuerpo que ha tomado la batalla por la Presidencia del Senado, deja un sabor amargo en el partido oficial.



Es obvio que el presidente Luis Abinader respalda la continuidad de Eduardo Estrella, pero si logra hacer prevalecer su liderazgo y el senador de Santiago se mantiene en el cargo, entra en conflicto con los senadores de su partido, es decir con dirigentes y cuadros políticos de la organización, por lo que habría que evaluar cuál de las dos decisiones tiene un costo político más alto para gobernante y líder del PRM.



Ayer, la senadora de la capital, Faride Raful, que ha sido vocera en dos años del bloque del PRM, anunció que no le interesa seguir en el cargo. En tanto, la comisión de alto nivel para conciliar el tema que encabeza Eddy Olivares, no ha logrado consenso entre los legisladores de su partido para ratificar a Eduardo Estrella en la Presidencia de la Cámara Alta.



En tanto, los once votos de la oposición, ocho de la Fuerza del Pueblo y tres del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se mantienen firmes en no respaldar a Estrella para siga en el cargo. La pasada semana, unos 13 senadores del PRM emitieron una comunicación en la que expresaron que respaldan que la presidencia del Senado recaiga en uno de sus representantes.



La crítica de los legisladores del PRM ha sido que Estrella no es de esa organización, sino de un partido aliado, Dominicanos por el Cambio.



El coordinador de la comisión de la cúpula del PRM sostuvo que cumplieron con el trabajo que se les encomendó que era escuchar el parecer de los legisladores sobre quién debe presidir el Senado.



Sostuvo que la recomendación que hagan los comisionados, no necesariamente significa que la Dirección Ejecutiva tomará una decisión en ese sentido, porque la dirección de la organización es autónoma. Sobre la vocería en los bloques dijo que esa es una decisión que tomarán los legisladores del PRM tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.



Faride dice “necesita tiempo”



La senadora de la capital dijo que comunicó hace algunos días a la dirección de su organización que no estaba interesada en continuar en la vocería de su partido en el Senado. “Entiendo oportuno que cualquiera de mis colegas senadores tenga la oportunidad de desempeñar esta honrosa función. Con esta decisión cedo algunas tareas de coordinación, para dedicar más tiempo aún a fiscalizar, representar y legislar en nombre del Distrito Nacional”, dijo en su cuenta de Twitter.



Raful agradeció la confianza que su partido depositó en ella en dos años en fue elegida como vocera. Gracias al PRM y a los senadores que me acompañaron en este recorrido. La oficina del DN siempre está abierta para iniciativas legislativas que formen parte del cambio que prometimos y que juntos vamos a lograr”, subrayó Raful.



Hasta el momento no se conoce cuáles senadores del PRM aspiran a la vocería porque además sorprendió la decisión de Raful.



El PRM cuenta con 19 de los 31 senadores que tiene el órgano legislativo, pero hasta el momento las aspiraciones están enfocadas en la Presidencia que ha ocupado Eduardo Estrella desde agosto del 2020.

Hipólito puso el tema en la opinión pública

El expresidente Hipólito Mejía, uno de los principales líderes del PRM, fue quien llevó el tema a la opinión pública cuando expresó en un comunicado que respalda la continuidad de Estrella y Alfredo Pacheco en la presidencia de las cámaras legislativas. “La feliz experiencia que hemos venido observando en cuanto al desempeño de las labores legislativas, aconseja la permanencia en sus puestos de los actuales incumbentes, en la presidencia del Senado y la presidencia de la Cámara de Diputados”, dijo en un comunicado público. Agregó que ambos legisladores han mostrado capacidad para impulsar iniciativas mediante el diálogo y el consenso y que “ese ha sido un aporte muy significativo a la estabilidad política y la gobernabilidad en nuestro país”. Desde entonces el tema no ha salido de la opinión pública, e incluso senadores como Franklin Romero, le respondió al expresidente. “Hipólito no es senador y son los senadores quienes eligen al presidente del hemiciclo. Nosotros ya hablamos que sea un presidente del PRM, no un aliado, y ya don Eduardo, con todo mi respeto ya cumplió, tiene dos años”, sostuvo Romero. La representante de Puerto Plata, Ginnette Bournigal, también ha expresado desaprobación pública.