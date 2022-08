Email it

Un empresario y un abogado se querellaron contra el fiscal contra Gerinaldo Contreras, coordinador de la Fiscalía Barrial de Cristo Rey, por supuesto abuso de autoridad, amenaza y violencia.



La querella fue presentada ante el Consejo del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y la Inspectoría del Ministerio Público por el empresario Rodolfo Aurelio Minaya Rancier, director del Plan Maestro de la Junta de Vecinos Isabel Villas INC y Francisco Manuel Lazala, secretario general de la directiva legal de la referida Junta de Vecinos.



Los querellantes, que dijeron tener el apoyo de 380 propietarios, solicitaron que el fiscal Contreras sea separado de sus funciones hasta tanto la Inspectoría culmine la investigación.



De acuerdo a la querella, el fiscal actuó ilegalmente al estar previamente recusado de manera formal por la Administradora Judicial de dicha junta.



Y, además, entró con violencia en el residencial Isabel Villas y Marinas INC., ubicado en Cuesta Hermosa III de Arroyo Hondo, e intentar darle un golpe de estado a la Administradora Judicial quien fue designada mediante sentencias de varios tribunales de la República Dominicana.



El caso judicial



Según la querella, el 19 de julio pasado, Minaya fue citado por ante el despacho del fiscal Contreras por una denuncia interpuesta por Circe Issa Job.



Alegan que sorpresivamente en apenas 72 horas después (22 de Julio del 2022) ya el fiscal tenía una orden de apresamiento en base a otras supuesta querella contra Minaya Rancier, interpuesta por Jaime de la Rosa, Maribel Villalona, Miguelina Coronado, Circe Issa Job que precisamente “forman parte del grupito al cual el fiscal Contreras le quiere garantizar su impunidad respecto a los multimillonarios saqueos de que ha sido víctima la Junta de Vecinos Isabel Villas Inc.