Sectores políticos, sociales y religiosos rechazaron la insutrucción de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, que instruyó a los miembros del Ministerio Público dirigirse a la comunidad Lgbtiq de acuerdo con la identidad de género que exprese.



Los representantes de las distintas instituciones que hablaron del tema indicaron que la medida viola la Constitución de la República.



Se pronunció en ese sentido el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán (Vinicito), quien precisó que la ordenanza es ilegal y debe ser revocada.



“Con todo respeto, magistrada, eso es ilegal. El sexo es el que indica su documento identidad civil. Procuraduría, revoquen esa medida. Y si no lo hacen, ningún funcionario o empleado público está obligado a cumplir esa instrucción”, comentó a través de su red social X.



Explicó que el género o sexo no es una autopercepción desde el punto de vista jurídico, sino que está consignado de forma taxativa en los documentos de identidad civil de cada ciudadano. Consideró que es obligatorio en actos ante organismos públicos referirse al ciudadano “como dice su cédula o acta nacimiento”.



De su lado, el pastor Feliciano Lacen, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), se mostró sorprendido ante la iniciativa, al considerarla “una violación a la Constitución de la República”. Señaló que esta disposición es contraria a varios artículos de la Ley Sustantiva, como es el derecho a la libertad de expresión y del pensamiento, consignado en su artículo 49.



“Como comunidad evangélica rechazamos estas palabras y ordenamientos que la procuradora Miriam Germán ha esbozado”, sostuvo.



Juventud con una Misión (Jucum)



Olmayra Álvarez, directora de Juventud con una Misión (Jucum), dijo que están abriendo “cajas de pandora” sin notarlo cuando la República Dominicana aprueba agendas que acogen otros países.



“Hoy es un día de mucha preocupación por nuestra nación, porque cómo es posible que una persona tan creíble, que amamos tanto y que defendemos tanto como es doña Miriam Germán sea capaz de dar instrcciones a favor de leyes que no han sido aprobadas”, manifestó.



Legisladores



En reacción al tema, el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, consideró que los marcos institucionales deben ajustarse a los derechos y deberes que expresa la Constitución.



El, además, titular del partido Frente Amplio (FA) explicó que los géneros son masculinos y femeninos según el diccionario y la Ley de leyes, pero enfatizó que los derechos de la comunidad LGBTIQ+ deben ser respetados.



Otras que rechazaron la disposición por entender que es contrario a la Constitución son las diputadas Soraya Suárez y Fior Daliza Peguero, del PRM y PLD, respectivamente.

Presidenta de la comitiva defiende la medida

En defensa de la instrucción se pronunció Magda Rodríguez, presidenta de la Comisión Permanente de Equidad de Género de la Cámara de Diputados. La legisladora dijo que hay sectores como los Lgbtiqa+ que son vulnerables y víctimas del sistema, y que lo que ha querido Germán Brito con la instrucción es evitar que haya una revictimización. “Me parece una medida de carácter humano y que de alguna manera va enarbolando el respeto que se debe tener a las personas”, afirmó la integrante del Partido de la Liberación Dominicana.