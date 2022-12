Seguros Reservas se convirtió en la primera aseguradora de América Latina en realizar acuerdo con Hospital for Special Surgery (HSS), de la ciudad de Nueva York.



Seguros Reservas firmó el acuerdo a través de su producto de salud internacional con cobertura local Just.



El Hospital for Special Surgery (HSS), el primer hospital en la ciudad de Nueva York en recibir cinco nombramientos consecutivos del reconocimiento Magnet en excelencia, el más alto honor en enfermería, y que ocupa el primer lugar en ortopedia durante trece años y el primer lugar a nivel mundial según U.S. News & World Report (2022-2023) y el primer lugar a nivel mundial según Newsweek.



El convenio permitirá a los asegurados de Seguros Reservas el acceso a las atenciones con los avances y tecnologías de última generación en patologías músculo esqueléticas, rehabilitación, medicina deportiva y otras especializaciones.



El acuerdo fue suscrito por Víctor Rojas, vicepresidente de Seguros Reservas y Emil Calcano, vicepresidente, jefe de Mercadeo Deportivo y Desarrollo de Negocios y Pacientes Internacionales de HSS. Con este acuerdo, la aseguradora dominicana se convierte en la primera de América Latina en realizar un convenio con el prestigioso centro médico.



La firma se realizó en la oficina de Seguros Reservas y contó con la asistencia de altos ejecutivos de Hospital for Special Surgery, como el doctor Answorth A. Allen, cirujano ortopédico deportivo y director médico, HSS West Side, Jacqueline Meilak, vicepresidente adjunto de Estrategia de Pago y Contratación y Laura Porcella de Mayol, embajadora senior de América Latina y Desarrollo de Pacientes Internacionales.



Por parte de la empresa de seguros participó Francisco Elías, vicepresidente del Consejo de Administración de Seguros Reservas y subadministrador de Empresas Subsidiarias de Banreservas, Dr. Alejandro Cambiaso, entre otros.