Santo Domingo.- El Senado de la República reconoció este martes a Cesar Julio Cedeño Ávila como propulsar del deporte en la República Dominicana, por su trabajo a favor de la juventud y por lograr la autonomía económica de las federaciones deportivas nacionales, así como por impulsar la construcción de instalaciones deportivas en todo el territorio nacional.

El acto de reconocimiento fue encabezado por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, quien describió al homenajeado como un orgullo para toda la familia dominicana, por incentivar la práctica deportiva en el ámbito nacional.

“Para nosotros es un privilegio reconocerte. Esta es una actividad que me llena de orgullo, y me llena de honra, un hombre que no sólo en el deporte, si no que, también en su vida cotidiana ha trabajado con solidaridad y con pulcritud; un hombre que lo ha dado todo por el país.

Soy de los que entiende que la historia del deporte de la República Dominicana no se puede describir, sin el nombre de César Julio Cedeño Ávila, gracias por tanto”, expresó el presidente del Senado.

En ese orden, el senador Santiago José Zorrilla, proponente de la iniciativa de reconocimiento, se refirió al exministro de deportes Cesar Julio Cedeño Ávila, como un símbolo de lo que significa trabajar desde el desinterés, el desprendimiento, y por llevar en alto el nombre de la República Dominicana.

“Desde siempre Cesar Julio Cedeño Ávila, demostró que su voluntad no tenía límites, también agradezco por sus múltiples aportes al deporte en favor de la juventud, por promover el fortalecimiento de los valores más auténticos de la sociedad dominicana, y la identidad nacional “, dijo el representante de El Seíbo.

De su lado, el homenajeado, Cesar Julio Cedeño Ávila, agradeció al Senado de la República por valorar su trayectoria y aportes en el área deportiva, en especial su desempeño en la organización de los XIV Juegos Panamericanos, Santo Domingo 2003.

“Me siento feliz y emocionado por tan noble reconocimiento, esto en verdad me llena de alegría, y me demuestra que todo el trabajo realizado no fue en vano. Como muchos niños que rescatamos de las calles, los involucramos en actividades deportivas y era obligatorio la inserción escolar; muchos de esos niños continuaron el camino del bien”, sostuvo César Cedeño Ávila.

El pergamino de reconocimiento fue entregado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, junto a los senadores Franklin Romero, Pedro Catrain, Santiago José Zorrilla y Aracelis Villanueva.

Cesar Julio Cedeño Ávila, nació el 1 de agosto de 1947, en la provincia La Altagracia.

Estudió Mercadeo en San Juan, Puerto Rico, y se graduó de licenciado en Derecho en la Universidad de la Tercera Edad, manteniendo su gran vocación de servicio y amor hacia el deporte.

La resolución de reconocimiento establece, en uno de sus considerandos que, César Julio Cedeño Ávila, en su gestión como secretario de Deportes logró importantes avances como la descentralización de los recursos, permitiendo que las federaciones desarrollaran sus programas para el beneficio de todos los atletas y el éxito de los compromisos nacionales e internacionales, lo cual se reflejó en los Juegos Panamericanos del 2003, donde la República Dominicana obtuvo un record en medallas alcanzadas

César Julio Cedeño Ávila se hizo acompañar de su esposa, la señora María Julia Nieves Rivera y de sus hijos Maribel, Rosemary, Julio César y Jennifer Marie.

En la actividad también estuvieron Eddy Olivares, ministro de Trabajo y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Ito Bisonó.

Por el Senado estuvieron, además de su presidente, Ricardo de los Santos, los senadores Rafael Barón Duluc, Franklin Romero, Dagoberto Rodríguez Adames, Odalis Rafael Rodríguez, Cristóbal Castillo, María Mercedes Ortiz Diloné, Julito Fulcar, Santiago José Zorrilla y Aracelis Villanueva y Johnson Encarnación Díaz.