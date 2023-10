Roberto Álvarez fue entrevistado en el Senado por el conflicto con Haití

En medio de un intenso y acalorado intercambio de palabras con senadores de la oposición, el canciller Roberto Álvarez acudió a la Cámara Alta, en atención a una resolución cuyo autor es el senador de Elías Piña, Aris Yván Lorenzo, para que responda preguntas de los legisladores en torno a la situación entre la República Dominicana y Haití por la construcción del canal sobre el río Masacre.



La presencia del diplomático fue aprovechada, principalmente, por los senadores fronterizos de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y de la Fuerza del Pueblo (FP), para atacar las medidas adoptadas por el Gobierno, luego de la construcción del canal sobre las aguas del río Masacre.



Los senadores, en su mayoría del Partido Revolucionario Moderno (PRM), se mostraron complacidos con las respuestas ofrecidas por Álvarez.



Sin embargo, para los legisladores de oposición las explicaciones no cumplieron las expectativas, y reiteraron sus críticas al Gobierno por el cierre completo de la frontera y por el despliegue militar en esa zona.



El senador peledeísta Valentín Medrano insistió en que faltó planificación antes del impasse entre la República Dominicana y Haití, a lo que Álvarez respondió que improvisación es el canal que construyen del lado haitiano.



Insistió que en esta situación se está usando el mejor criterio basado en el interés nacional.



En cuanto al despliegue militar, el canciller afirmó que fue una decisión del presidente Luis Abinader, quien afirmó, tuvo sus motivos que le aconsejaron que era lo mejor en ese momento.



No hay condiciones para arbitraje



El ministro de Relaciones Exteriores fue reiterativo en asegurar que su Gobierno ha agotado todos los recursos diplomáticos, desde que Haití reanudó la construcción del canal este año.



Consideró que a la República Dominicana no le conviene acudir a un arbitraje internacional con Haití debido a las diferencias por el canal sobre el río Masacre.



Dijo que en la actualidad no están dadas las condiciones por distintas razones, entre estas la llegada de fuerzas militares aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, así como por el proceso de elecciones que se prepara en Haití.



Sin embargo aclaró que eso no quiere decir que no se vayan a tomar otras medidas.



“Es mi opinión, no creo que convenga convocar a un arbitraje internacional. No hemos llegado a ese punto”, agregó.



El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, se vio precisado a intervenir en varias ocasiones debido a que las discusiones se salieron de tono.



Tal fue el caso de la intervención del senador del Partido Revolucionario Dominicano, Iván Silva, quien criticó el acuerdo sobre Delimitación Marítima, indicando que viola la Constitución de la República.



En el país no hay racismo



El senador por la provincia San Cristóbal, Franklin Rodríguez, preguntó al funcionario si cree que la República Dominicana es racista, tras recordarle que años atrás fue un crítico de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que estableció, en 2013, que sólo se consideran como nacionales las personas nacidas en territorio dominicano de padres dominicanos o residentes legales.



Visiblemente incómodo Álvarez respondió que no cree “que el pueblo dominicano sea racista ni creo que haya políticas racistas en este país”.



Sostuvo que ha tenido una narrativa correcta sobre nuestros orígenes y agregó que “aquí todo lo tenemos detrás de la oreja”.



Al responder al senador de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, sobre lo que está haciendo el Gobierno para cambiar la percepción de que los dominicanos somos victimarios frente a Haití, el canciller respondió que esa era la percepción antes de que Luis Abinader llegara al poder.



Agregó que nunca ningún presidente había tenido mejor relación con las naciones del Caribe que el actual. Dijo además, que los países vecinos reconocen el problema y la carga que ha tenido la República Dominicana en relación con Haití.



Quedó perplejo



En el caso de la construcción de la verja perimetral en la frontera, el canciller Alvarez admitió que se quedó perplejo ante la pregunta del senador por Dajabón, David Sosa, quien le preguntó que con qué derecho el Poder Ejecutivo regala a Haití los terrenos al lado del río Dajabón, incluyendo manglares y humedales que están fuera de la construcción del muro fronterizo.



“Su pregunta de la verja y el lugar donde está y los humedales, la tierra dominicana que queda fuera me deja perplejo porque no le tengo una respuesta”.



Tras valorar la importancia de la pregunta del legislador, indicó que la respuesta se debe buscar con las instituciones competentes.

Canciller expuso los esfuerzos del Gobierno

Al dar inicio a los trabajos legislativos de este miércoles, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, manifestó que al dar cumplimientos a los artículos 73, 74, 75. 76 y 77 del Reglamento del Senado, el Pleno se constituye en Comisión General.



De los Santos explicó las normas y procedimientos para realizar la entrevista, cuyas cuestionantes fueron “libres, sin limitaciones de tiempo y con formulaciones de preguntas y respuestas”. El Canciller Roberto Álvarez presentó un resumen de los esfuerzos realizados por el Gobierno dominicano ante los organismos internacionales.



El diplomático consideró como una catástrofe la construcción del canal haitiano, que busca derivar el río Masacre por la provincia de Dajabón, evitando la circulación del líquido para beneficio de los agricultores y residentes de la zona fronteriza. “Este canal es un tema dramático para nosotros, no tendrá futuro aun construyendo el dique con un tractor como lo llevan a cabo, en la margen pegada a nuestro territorio para secar la toma del río, e instalar un dique y evitar su flujo, nuestros técnicos coinciden en que estas son improvisaciones”, precisó.