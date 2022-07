Servicios de JetBlue en “aterrizaje forzoso” en RD

Entre críticas y quejas el servicio de JetBlue. La aerolínea estadounidense de bajo costo, vuelve a ser tendencia en redes sociales en República Dominicana. Fundamentalmente, los usuarios acotan la deficiencia de sus servicios. Asimismo, se quejan de los retrasos injustificados de sus vuelos.

Las criticas al servicio de JetBlue se avivaron esta semana con la postura que tomó el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

El parlamentario pidió esta semana al Gobierno cancelar la licencia de JetBlue en el país por «el abuso al que son sometidos cientos de dominicanos» a la hora de viajar con esa empresa aérea.

Pacheco dijo que presenció en carne propia «los abusos» de la empresa contra pasajeros dominicanos. Agregó que el trato que el personal les dio a él y a los demás pasajeros no se lo merece nadie.

«Voy a escribir al Gobierno que cancele la licencia a JetBlue. No por lo que pasó con nosotros, sino lo que pasa con los dominicanos. Porque, además, en seis o siete horas averigüé y me di cuenta que JetBlue, a nivel de los lugares donde viaja, no tiene ningún problema. El problema es con la República Dominicana», puntualizó el parlamentario.