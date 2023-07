A un día para cerrar la legislatura actual, al menos 12 iniciativas priorizadas por el Poder Ejecutivo para este año no han sido aprobadas por las dos cámaras legislativas del Congreso Nacional y otra prometida aún no ha sido depositada.



El enlace entre el Gobierno y el Primer Poder del Estado, Osvaldo -Ovi-Saldívar, anunció a principio del año 17 iniciativas (15 proyectos de ley, una adenda y un contrato) que el Poder Ejecutivo prestó más importancia para que sean sancionadas por el órgano bicameral a partir del 13 de enero de 2023 (cuando se inició la primera legislatura extraordinaria) hasta el 12 enero del 2024 (fecha en que cierra la segunda legislatura ordinaria), sin embargo, solo cuatro de esas piezas han logrado su cometido.



Cabe señalar que los proyectos priorizados por el Congreso y el presidente de la República no siempre son los mismos. Ejemplo de ello es que de las seis legislaciones anunciadas por el órgano parlamentario para ser tratadas en la actual legislatura y ser convertidas en ley, tres no están en la lista del Poder Ejecutivo. Se debe a que los poderes tienen su propia agenda.



Las 12 sin aprobar



Son parte de los pliegos de ley pendientes de ser evacuados por el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, la reforma del Código Penal, propuesto por los senadores Rogelio Genao y Virgilio Cedano; el proyecto de ley sobre bienes incautados, secuestrados, abandonados, decomisados y en extinción de dominio, propuesta del Poder Ejecutivo; y el de una ley orgánica de la Cámara de Cuentas, propuesto por el senador Félix Bautista. Los tres documentos legislativos van rumbo a perimir la noche de este miércoles.



También el que regula Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), reintroducido por el senador Milcíades Franjul; de contrataciones públicas, propuesto por la senadora Faride Raful; y mediante el cual se formaliza la minería en pequeña escala y la minería artesanal, cuyo proponente principal es el diputado Gregorio Domínguez.



De la misma forma, el proyecto de ley de referendo consultivo y referendo constitucional aprobatorio, cuyo proponente principal es el diputado Julito Fulcar; el que dispone la supresión del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), propuesto por el diputado Mateo Espaillat; y el que crea la Dirección General de Ética y Transparencia (Diget), propuesto por Félix Bautista.



Además, faltan por ser convertidos en ley, el proyecto sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes (pieza que fue retirada); orgánica integral de prevención, atención, persecución, sanción y reparación para la erradicación de la violencia contra las mujeres; y la iniciativa de ley para el fomento y competitividad de la aviación civil nacional. Estas tres piezas fueron propuestas por el Poder Ejecutivo.



La prometida



El viceministro de Asuntos Interinstitucionales y Relación con los Poderes del Estado, Ovi Saldívar, había anunciado que el Poder Ejecutivo sometería un proyecto que modificará la Ley 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República. No obstante, aún se está a la espera de esa legislación.



Para este martes



El pasado jueves, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, indicó que en la sesión convocada para hoy martes serán tratados algunos proyectos de ley que perimen al cierre de la legislatura

Solo se han aprobado cuatro priorizadas del PE

El Congreso apenas ha aprobado cuatro iniciativas de las enlistadas por el Poder Ejecutivo para este año, lo que demuestra un bajo rendimiento. Se trata del proyecto de ley orgánica de Régimen Electoral; sobre fideicomiso público; y la adenda número tres y su modificación al contrato de fideicomiso, de fecha 14 de enero de 2021, para el desarrollo turístico de la provincia Pedernales. Además, el contrato de préstamo por un monto de 60 millones de dólares, suscrito el 20 de abril de 2022, entre el país y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para ser utilizados en el financiamiento del programa de apoyo a la agenda de transparencia e integridad en República Dominicana. Visto esto, es pertinente explicar cuáles son las iniciativas priorizadas en las que coinciden el Poder Legislativo y el Ejecutivo, y cuáles no. Tanto el presidente de la República, Luis Abinader, como el Congreso Nacional pusieron más énfasis en el proyecto de ley del Código Penal; de contrataciones públicas; y para el fomento y competitividad de la aviación civil. Sin embargo, difieren en que sólo el órgano parlamentario priorizó el proyecto de ley del Código Civil; de función pública; y de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.