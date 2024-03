Somos Pueblo y Grupo de Medios Panorama anuncian debate presidencial con los candidatos presidenciales alternativos

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo.- En una alianza estratégica, las redes de medios “Somos Pueblo Media” y “Grupo de Medios Panorama” anunciaron que sumaron esfuerzos para realizar un debate electoral con los candidatos presidenciales de los partidos alternativos que participarán en los comicios de mayo próximo, en ara de contribuir a la consolidación de la democracia y el sistema de partidos políticos.

Miguel Medina y Ricardo Ripoll, presidentes de Grupo de Medios Panorama y Somos Pueblo Media, respectivamente, informaron que “El Verdadero Debate”, nombre del evento, se realizará el miércoles 17 de abril de 7:00 a 10:00 de la noche.

Medina y Ripoll confirmaron la participación de los candidatos presidenciales: Carlos Peña, de la Generación de Servidores (GenS); María Teresa Cabrera del Frente Amplio; Virginia Antares de Opción Democrática y Fulgencio Severino de Patria para Todos. Detallaron que este debate presidencial contará con la moderación de los reputados comunicadores Ricardo Nieves, Ivonne Ferreras y Ricardo Ripoll.

La transmisión y cobertura se realizará a través de Somos Pueblo TV, Somos Pueblo Media, www.somospueblo.com, VTV Canal 32, el periódico mensual impreso Panorama y el digital www.panorama.com.do. También, por todas las plataformas digitales de YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok de ambos grupos, así como una amplia red de medios locales que serán integrados a nivel nacional.

“El objetivo de este debate presidencial es otorgar una plataforma equitativa y significativa a aquellos candidatos presidenciales de los partidos alternativos cuyas voces y propuestas, lamentablemente, han sido excluidas y no han sido debidamente consideradas en los foros tradicionales de discusión política. Cada candidato tendrá la oportunidad de exponer sus ideas, planes de gobierno y alternativas de solución a los desafíos que enfrenta nuestra nación en aras de que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera consciente e informada”, expuso Medina.

De su lado, Ripoll consideró que “El Verdadero Debate” constituye un ejercicio democrático necesario debido a que en la actual contienda electoral hay mucha desigualdad. Entiende que por tanto, es de vital importancia desarrollar este evento porque estos candidatos han sido privados de poder hacer públicas sus propuestas y que les lleguen al pueblo dominicano.

“Son candidatos alternativos; hay propuestas e ideologías diferentes en los diferentes candidatos que no son las que estamos acostumbrados a oír. Y nosotros somos de las personas que pensamos que se debe votar por personas y no por colores, no por partidos”, manifestó Ripoll.

Somos Pueblo es una plataforma digital que “se ha constituido en la voz de la sociedad dominicana, denunciando diversos hechos”. Es dirigida por Ricardo Ripoll y Eduardo Sánchez Tolentino “El Piro”.

Candidatos saludan iniciativa

Durante una reunión de coordinación, Carlos Peña, candidato presidencial de la Generación de Servidores (GenS), saludó esta novedosa y democrática iniciativa que brinda la oportunidad al pueblo dominicano de conocer las diferentes propuestas “que de una u otra manera, la mega prensa no ha permitido que lleguen a la ciudadanía”.

“Esperamos darle al pueblo dominicano un debate del más alto nivel, con el más alto nivel de respeto y que puedan ponderarlo en función de las propuestas”, dijo.

De su lado, María Teresa Cabrera del Frente Amplio, también ponderó positivamente este debate y aseguró que el mismo “intenta hacer justicia en un momento en el cual se ha propiciado un debate que excluye a la mayoría de las propuestas que estamos participando”.

Cabrera confirmó que participará con mucho entusiasmo en “esta posibilidad de dialogar para la ciudadanía, para los dominicanos y las dominicanas que habrán de tomar una decisión importante en la contienda del 19 de mayo”.

En tanto, Fulgencio Severino de Patria para Todos, indicó que esa organización política agradece a ambas redes de medios esta histórica oportunidad para dar a conocer al pueblo dominicano las propuestas “de un conjunto de candidatos y candidatas que frente a la realidad actual tenemos posiciones”.

“De tal manera que contar con este equipo de medios y profesionales de la comunicación que de manera voluntaria y como una forma de hacer visible que nosotros y nosotras como candidatos y candidatas podamos presentarle al pueblo las ideas que nos motivan a hacer actividad política, creo que es un acto que debemos vivir eternamente agradecidos”, expuso.

Igualmente, Virginia Antares de Opción Democrática agradeció a Somos Pueblo y Grupo de Medios Panorama “por invitarme a participar en el debate presidencial que tendrá lugar el próximo 17 de abril. Ahí estaré debatiendo”.