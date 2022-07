Email it

Santo Domingo, R.D.-La Superintendencia de Electricidad justificó los aumentos de sueldos realizado desde septiembre del año pasado responden a que hacía cinco años que esa dependencia no hacia ningún ajuste de salarios a sus colaboradores.

En un comunicado enviada por la entidad indica que esta medida fue adoptada en vista de que durante 5 años no se había realizado ningún ajuste salarial a todos los colaboradores de la entidad.

La última revisión de salarios para todo el personal de la SIE se produjo en el año 2016

Insisten en que esa “actualización de sueldos, que correspondía ser de un 11%, se produjo para compensar la inflación acumulada registrada en estos últimos años para todos los colaboradores».

Asimismo, aclaró que, “en mayo del 2021, el Consejo de la SIE aprobó un ajuste salarial de un 9.5% para todos los colaboradores de la institución. El cual se hizo efectivo el 1 de septiembre del año pasado. Este ajuste salarial no es reciente, como ha sido comunicado erróneamente por ciertas fuentes malintencionadas, para desviar la atención de lo realmente importante”.

Defiende transparencia en ejecutorias

Además, la Superintendencia de Electricidad (SIE) insistió en que “siempre hemos actuado con transparencia. Somos un órgano regulador descentralizado, autónomo, no financiero, con personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y capacidad para adquirir, ejercer derechos. Y contraer obligaciones de acuerdo con la Ley General de Electricidad 125-01”.

También, aclaró “que, según indica la Ley 125-01 y su Reglamento de Aplicación en el artículo 37, la fuente principal de ingresos de esta SIE proviene de la contribución legal del 1% de las ventas totales en el mercado eléctrico mayorista realizadas por las empresas que operan en el área de generación, transmisión y distribución de electricidad.

Justificó que por la naturaleza de la Superintendencia de Electricidad, la institución no forma parte del Presupuesto Nacional del Estado, no se encuentra sometida a las directrices de la Ley 41-08 Sobre Función Pública y su Reglamento de Aplicación. Así como tampoco a la Ley 105-13 Sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano. Por lo que las remuneraciones, según lo establece el artículo 31 de la Ley de Electricidad 125-01, no quedarán sujetas a las normas que regulan las del personal de la administración pública, sino que serán fijadas de acuerdo con las condiciones del mercado para los más altos cargos ejecutivos del sector privado.

Reconocimiento por funcionamiento ético

Insisten en que “como institución responsable de la regulación y fiscalización del subsector eléctrico, en la Superintendencia de Electricidad reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando con transparencia como lo hemos hecho hasta ahora”

Indicó que “esta Superintendencia fue reconocida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, por nuestra transparente. Y eficiente gestión en la administración pública.

Puntualizo que “siempre hemos puesto a disposición, de forma oportuna, de la ciudadanía todas las informaciones concernientes al accionar de esta SIE en nuestro portal de transparencia, Y así lo seguiremos haciendo”.