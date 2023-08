El arquitecto urbanista Erick Dorrejo planteó que existe una preocupante carencia de regulación en el uso del suelo en la República Dominicana.



Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, dijo que solo la Circunscripción 1 del Distrito Nacional y el área metropolitana urbana de Santiago cuentan con regulaciones de uso de suelo, mientras que otras áreas urbanas carecen de estas normativas esenciales.



Dorrejo enfatizó que en la mayoría de los territorios del país, la emisión de permisos de construcción se basa en un proceso insuficiente, donde un supervisor verifica algunos detalles básicos y otorga los permisos correspondientes.



Sostuvo que esta falta de criterio y regulación puede llevar a situaciones catastróficas, como la devastadora explosión que recientemente ocurrió en San Cristóbal, cobró la vida de al menos 34 personas.



“Mientras no se tenga criterio y regulación, se tendrán situaciones como esa, porque puede ser que, con toda las de la ley se haya otorgado el permiso de la industria y la gasolinera, pero no hay ninguna fuerza de ley que impida al constructor que quiera hacer una torre, ubicarse al lado de esto”, resaltó.



Recalcó que mientras no exista una norma de regulación, las gasolineras que deseen erigirse en zonas pobladas podrán hacerlo sin ningún impedimento, a pesar del peligro que representan para las personas que residen en los alrededores.



Criterios técnicos



Sin embargo, el urbanista Erick Dorrejo dijo que hay unos criterios técnicos de regulación de las bombas de gasolina, las estaciones de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y algunas industrias, mediante los cuales se debe velar porque lo que suceda en esas empresas no ponga en peligro a las personas.



En ese sentido, el urbanista afirmó que se está trabajando con el reglamento de aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial aprobada en diciembre de 2022, además de otros instrumentos que regulan el tema.



Asimismo, señaló que también se están elaborando normas subsidiarias de planificación que, ante la ausencia de planes de ordenamiento territorial municipal, permitirán tener criterios para la construcción, diseño y planificación de la ciudad.



Explicó que generalmente una ciudad se construye tanto por la informalidad que va abrazando y tomando espacio, o se construye por el mercado en función de la disposición de bienes y servicios y cómo estos se van localizando.



Sin embargo, aclaró que ninguna de estas dos formas de construir una ciudad define cuáles son las verdaderas áreas de riesgo o lugares de vulnerabilidad.



“Hay incompatibilidad de usos. Si dejamos al mercado y dejamos la informalidad, lo que vamos es a tener resultados caóticos, como los que se están viendo”, sostuvo.

Enseñanza de la tragedia de San Cristóbal

El arquitecto urbanista Erick Dorrejo sostuvo que la tragedia de San Cristóbal puso en desnudo el hecho de que en una pequeña superficie se puede tener las actividades que el capital privado o la informalidad así lo quieran.



Indicó que eso se ha visto desde recicladoras, veterinarias, tiendas de textiles y otras empresas que están dentro del proceso de investigación que hay en curso para determinar la causa y origen de la tragedia.



Dijo que de no buscársele solución a esta problemática, se podría pasar a tragedias como la de San Cristóbal.