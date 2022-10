Santo Domingo,- El coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña Guava reveló que este año el gobierno del presidente Luis Abinader entregará RD$3,000 millones en bonos navideños a dos millones de personas quienes recibirán RD1,500.

Peña Guaba aseguró que la presente administración está dignificando las ayudas sociales porque van a ser mucho más expeditas, van a llegar a la gente que la necesita, pero, sobre todo, le va a llegar con dignidad.

Peña Guaba puso como ejemplo que cuando desmotaron las famosas cajas navideñas, donde se veía al presidente en un periplo diez días pueblo por pueblo, personificando esas dádivas que se otorgaban, se veían gente haciendo filas por días y recibiendo culatazos.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, el alto funcionario agregó que , eso de buena a primera desapareció, con una tarjeta moderna, la cual se le entrega a la gente, compran lo que quieren, no el negocio que había, y por eso algunas personas no se lo perdonan y lo viven atacando.

Aseguró que, a través de la compra y distribución de las canastas navideñas que se entregaban cada año había un negocio que dejaba millones de pesos a quienes estaban involucrados en esas transacciones.

“Hay gente que no me perdona eso y me ataca mucho, es que ahí había un negocio de cientos de millones de ganancias que se rompió, porque si yo compro dos millones de tarjetas que las vamos a dar este año con RD$3,000 millones, sencillamente se compra eso, se compra tarjetas, se manda para el comercio, y tu compra por mil 500 pesos lo que tu quieras, dónde hay negocio, ahí no hay negocios, entonces ahora vamos a dar dos millones de tarjetas”, ratificó Tony Peña.

Sostuvo que no seguirán dando los cheques de la ayuda familiar que ha estado entregando el gobierno, la cual será entregada a través de tarjetas, en noviembre comenzarán la entrega de esas tarjetas, “paramos porque viene el bono navideño, y seguimos el año que viene con la tarjeta familiar”.

En ese sentido, dijo que la ayuda familiar se ha entregad entre 400 y 500 mil personas, pero no se continuará dando cheques, igual que la tarjeta navideña, porque es más expedito, a la vez que reconoció que “ha habido algunos problemitas”.

“Porque a veces, se ha querido culpar tanto a Supérate como a nosotros, y no somos culpables, porque la base con la cual se dan las ayudas es el Sistema único de Beneficiarios (SIUBEN), y tú sabes que el barrido que se ha hecho es del año 2018, y no se ha actualizado porque se hace cada cinco años, y en el 2023 el SIUBEN tendrá que hacer un nuevo barrido, que es una nueva investigación de las personas que reciben las ayudas sociales, y entonces, autentificar”, explicó.

Aclaró que al no estar actualizado se comete el error de que la ayuda llegue a personas que no la necesitan, y eso ha pasado con alguna gente.

“Entonces, ahora con la tarjeta vamos a ser mucho más cuidadosos, y el barrido será el año que viene de parte del Sistema Único de Beneficiario, que ya no va a pertenecer al Gabinete de Política Social a partir del año que viene, pertenecerá al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo”, informó.

Peña Guaba dijo que, en ese sentido, “vamos a dar el bono familiar con tarjeta ahora en noviembre, y volveremos el año que viene porque en diciembre entra el bono navideño, y el bono familiar no será fijo, si no que se entregará según el gobierno entienda la necesidad de la población en un momento, entonces lo vamos a tener y lo vamos activar”.

Sobre la tarjeta Supérate, el funcionario informó que no solo será usada en los establecimientos de abastecimientos social, colmados y supermercados, también se incluirán las farmacias, el Metro, la Omsa, en fin tendrá diferentes gavetas para servicios múltiples.