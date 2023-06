Obras como Manzanillo, Pedernales y verja perimetral marchan con sus complejidades y procesos

A casi tres años de haber iniciado este Gobierno, dos de los grandes proyectos de infraestructura que ha iniciado esta Administración en alianza público-privada, avanzan de acuerdo con el calendario establecido. Se trata del proyecto de Desarrollo Turístico de Pedernales y el de Desarrollo de la Bahía de Manzanillo que se encuentran caminando cada uno de acuerdo a su complejidad y a sus procesos.



Otras obras ejecutadas e iniciadas por esta gestión, que el 16 de agosto llega a su último año, son la verja perimetral que se levanta en la frontera entre la República Dominicana y Haití.



En el caso del Proyecto de Desarrollo Turístico de Pedernales, en Cabo Rojo, que está concebido para realizarse en cuatro fases, durante un período de hasta 20 años y con una inversión estimada de US$2,245 millones para la fase I del proyecto, lleva su curso aunque no de manera acelerada, porque este conlleva una serie de obras prioritarias y otras complementarias con distintos tiempos de entrega. Por tratarse de un proyecto que comenzó desde cero, son múltiples las intervenciones.



Allí actualmente, se construyen tres hoteles en lo que respecta a la primera fase del Máster Plan del Proyecto de Desarrollo Turístico de Cabo Rojo, Pedernales. Por el momento, se realizan los primeros vaciados de las fundaciones y la colocación de mampostería del primer edificio de habitaciones, el cual consta de aproximadamente 19,900 metros cuadrados de construcción y 172 habitaciones. Esto se trabaja de la mano del Ministerio de Vivienda y Edificaciones de acuerdo con los requerimientos.



En un segundo hotel, se está trabajando activamente en la aprobación de los diseños estructurales, de la mano con el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, para el edificio principal de habitaciones, el cual consta de un área de aproximadamente 36,800 metros cuadrados de construcción y 402 habitaciones. Además, se están realizando las excavaciones de las fundaciones. Por otro lado, el tercer hotel se encuentra en la fase final del movimiento de tierra, preparando el terreno para el desarrollo de los edificios principales y se preparan los diseños técnicos correspondientes.



De acuerdo con informaciones proporcionadas por la Dirección General de Alianzas Público Privadas a solicitud de elCaribe, además del levantamiento de los hoteles, en Cabo Rojo, Pedernales, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones acondiciona y construye de manera paralela las vías internas del proyecto y, de acuerdo con el Viceministerio de Infraestructura Vial de esta cartera, se estima que la carretera Enriquillo-Pedernales estará lista para final del 2023 y las vías internas de Cabo Rojo en el último trimestre de este año.



Mientras tanto, lo que será el acueducto del proyecto de Cabo Rojo, se encuentra en la fase de colocación de las tuberías de conducción y en la construcción del Depósito Regulador y su entrega está programada para el tercer trimestre del 2023, y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la infraestructura hidrosanitaria está en la etapa de preparación de las edificaciones principales de la planta.



Por otro lado, está el tema eléctrico. Por el momento, se han establecido las redes eléctricas y se logró establecer el punto de interconexión con la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), se cuenta con la carta de no objeción y está en curso el proceso de aprobación de los planos finales.



“Se trabaja en la obra de infraestructura civil, tanto en el movimiento de tierra de la subestación eléctrica y las excavaciones de las zanjas de media tensión”, indicó la Dirección General de Alianzas Público Privadas en el documento compartido a este diario.



Desarrollo de la Bahía de Manzanillo



Con sus multiplicidades por igual, el proyecto de Desarrollo de la Bahía de Manzanillo que coordina el Ministerio de la Presidencia, pero que ejecutan varias entidades y organismos, la obra camina y ya hay fechas de entrega de muchas de las intervenciones.



De conformidad con datos ofrecidos por el Ministerio de la Presidencia, la Rehabilitación y ampliación del puerto de Manzanillo como tal que ejecutan el Ministerio de Obras Públicas y el Banco Interamericano de Desarrollo, se encuentra en proceso de licitación desde abril de este año y de según el calendario, se tiene previsto iniciar las obras en el próximo mes de julio para concluirlas en enero de 2025.



Otra obra complementaria es la rehabilitación de la carretera Duarte ya adjudicada, que conectaría el tramo Navarrete – Montecristi, que ya comenzó en abril y se prevé su conclusión para agosto de 2024.



También forman parte de este proyecto las obras de generación eléctrica y de impacto social que se encuentran en proceso de construcción. Entre los proyectos de generación eléctrica está el Bloque 1 – Central termoeléctrica (420 MW) y terminal GNL; el Bloque 2 – Central termoeléctrica (420 MW) que ejecuta el Consorcio Manzanillo Gas & Power y Consorcio Manzanillo Energy, respectivamente; Manzanillo Power Land (424), Línea de transmisión 345 KV, Súper 8 by Wyndham Manzanillo, que ejecuta Energía 2000, S. A. Asimismo está la construcción del astillero naval a cargo del Consorcio Mardom – SYM Naval, cuya obra se encuentra en el proceso de estudios y diseños.



En todo el tejido de esta obra, actualmente hay 22 ejecutores, dentro de los cuales 16 son públicos, 4 son privados y 2 son organismos internacionales. Contiene 8 proyectos económicos, 11 iniciativas sociales y 2 instrumentos de gestión y planificación.



De todos los proyectos hay 6 iniciativas completadas; 8 proyectos e iniciativas en ejecución; 7 en preparación y/o licitación.



De acuerdo con lo proyectado, la inversión estimada de todo el proyecto es de más de US$2,400 millones, de los cuales más de US$ 100 millones son en inversión pública y más de US$ 2,300 millones en inversión privada, con la generación de más de 3,500 empleos directos.



Revitalización de la Zona Colonial



El proyecto de Revitalización de la Zona Colonial en su tercesa fase, que se ejecuta bajo un contrato de préstamo de 90 millones de pesos, registra un avance de un 27.5 %.



De acuerdo con el arquitecto Amín Abel Santos, coordinador general del programa, actualmente, están en marcha distintos proyectos que tienen como propósito fundamental, impactar directamente a mejorar la calidad de vida de toda la comunidad de Ciudad Colonial, de sus residentes, comerciantes, visitantes locales e internacionales, haciéndola mucho más competitiva.



De acuerdo con Amín Abel Santos, el proyecto de rehabilitación de calles, en el que se invertirán 36 millones de dólares, marcha a un ritmo de trabajo satisfactorio porque se trabaja a tiempo completo, haciendo todos los esfuerzos para dar cumplimiento de lo planificado y terminar al finalizar el último trimestre de este 2023 las vías intervenidas.



Las calles intervenidas en la ciudad colonial son Las Damas de sur a norte con fecha de conclusión a mediados de diciembre de este 2023; Las Mercedes de este a oeste con fecha para diciembre de 2023; la calle Salomé Ureña de oeste a este con fecha de entrega para mediados de octubre de 2023.



El proyecto de Revitalización de la Zona Colonial contempla la rehabilitación del pavimento de calzadas y aceras; de la red hidrosanitaria; el soterrado de las redes eléctricas y de telecomunicaciones; la sustitución de la red de agua potable; un plan medioambiental y nuevo paisajismo urbano; un Plan piloto de electrobuses o electromovilidad; un Programa para la mejora del manejo y recolección de residuos sólidos y un plan de iluminación.

Verja perimetral avanza “considerablemente”

La verja perimetral, que es construida en terrenos que fueron declarados de utilidad pública, se levanta en una franja de 200 metros lineales hacia territorio dominicano, a lo largo de los 391.6 kilómetros de frontera. De acuerdo con informaciones compartidas del ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, la obra avanza considerablemente. Según el alto mando militar, ya se ha levantado una estructura fuerte en lo que respecta al muro como tal. Indicó que además de la verja física, también la carretera que se construye ya está hecha y las torres, que son para el control, está también listas.