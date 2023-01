JCE, Finjus y PC externaron sus inquietudes a la comisión de diputados que estudia la pieza aprobada por el Senado

La Junta Central Electoral (JCE), la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y Participación Ciudadana, mantienen la esperanza en que el proyecto de modificación a la Ley de Régimen Electoral (Ley 15-19), aprobado en el Senado y que cursa en la Cámara de Diputados, sea evacuado antes del 27 de febrero próximo, cuando abre la primera legislatura ordinaria.



A sabiendas de que el miércoles de la semana entrante concluyen los 150 días de trabajo de la presente legislatura, la JCE puso su confianza en una eventual solicitud del Poder Ejecutivo hacia los senadores y diputados de extender el periodo legislativo.



“Precisamente en esto es que estamos, en que se pueda tener una reforma electoral en el tiempo oportuno. Esta legislatura vence el día 12 (de enero próximo), pero todavía hay una posibilidad de prórroga hasta febrero”, comentó ayer Román Jáquez, presidente de la JCE, a su salida de la reunión que sostuvo con la comisión especial de la Cámara Baja apoderada de la pieza, en el Salón Hugo Tolentino Dipp del Congreso.



El titular de la JCE, acompañado de tres de los miembros del Pleno, dio esta declaración cuando periodistas le replicaron la opinión de legisladores, de que sería difícil sacar la pieza en esta segunda legislatura ordinaria, que casi cierra.



Detalles de la reunión



Román Jáquez dijo que la reunión con los diputados fue muy reflexiva, el pleno de la Junta reiteró los temas que entienden son medulares a reconsiderar en la reforma de la Ley de Régimen Electoral.



“Hubo interesantísimas propuestas de los honorables diputados y diputadas. Nosotros respondimos sus inquietudes y creo que han quedado sensibilizados”, precisó al abordaje de los periodistas.



Expresó que siempre ha dicho que si bien es cierto la Junta tiene iniciativa legislativa, no menos lo es el principio democrático que establece la separación de poderes.



“Vinimos aquí a reflexionar las reconsideraciones que entendemos deben ser tomadas en cuenta”, comentó el presidente del tribunal de comicios.



Preocupación



En representación de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Carlos Villaverde Vásquez, director de Proyectos de dicho órgano, entregó a los comisionados sus observaciones y las compartió con los periodistas.



La Finjus expresó preocupación con relación a las modificaciones planteadas al régimen electoral vigente. También criticó la ausencia de aspectos esenciales para el fortalecimiento democrático e institucional.



“Es preciso recordar que la aprobación de una nueva ley de régimen electoral debe estar dirigida a la correcta materialización de los principios y disposiciones constitucionales, sin que su contenido o disposiciones desdibujen los presupuestos que deben garantizar el fomento de una cultura de transparencia, que evite la intromisión del crimen organizado, la corrupción política pública y privada en la elección de funcionarios y representantes públicos; de igual forma, que facilite el uso de mecanismos de seguridad y tecnificación de la justicia electoral, en el marco de una nueva cultura política e institucional”, señala Finjus en un comunicado de prensa.



La organización civil abogó por una nueva ley de régimen electoral que facilite la profesionalización de los organismos electorales en el país.



También consideran que debe ser el marco adecuado para que las asambleas electorales se realicen apegadas a criterios ordenados y bien definidos, de manera que el resultado de los comicios sean la expresión fidedigna del ejercicio democrático y soberano del pueblo.



“Resulta imperativo que sean revisadas las disposiciones que debiliten el ámbito competencial de la máxima autoridad de la Junta Central Electoral, esto es el Pleno, ya que existe un alto riesgo de que se pudiesen invadir atribuciones que están determinadas en la Constitución de la República”, sostuvo Finjus.



Participación Ciudadana



Los representantes de Participación Ciudadana apoyaron los planteamientos hechos por la Junta Central Electoral para que sean introducidos en el proyecto de ley.



Participación Ciudadana expresó su preocupación por la influencia de sectores oscuros a través de la inversión financiera, si el proyecto se aprueba en la Cámara de Diputados tal cual, como vino del Senado.



Al finalizar los encuentros, el presidente de la comisión, diputado Elías Wessin Chávez, explicó que tanto las propuestas de la Junta Central Electoral, como la de Finjus y Participación Ciudadana serán integradas a una matriz donde serán evaluadas por la comisión para ver la pertinencia de su inclusión en el proyecto.



Wessin Chávez informó que las reuniones continuarán hoy a partir de las 10:00 de la mañana, cuando recibirán al Pleno del Tribunal Superior Electoral.



Para el mediodía está invitado el coordinador de la Mesa de Diálogo del Consejo Económico y Social (CES), mientras que para las 2:00 de tarde están convocados, presidentes y delegados de los distintos partidos políticos, entre estos José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Sigmund Freud, delegado político, Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana y Charles Mariotti Tapia, secretario general, y Danilo Díaz, delegado del PLD.



También, Leonel Fernández, presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo y Manuel Crespo, delegado político. Asimismo, Miguel Vargas, presidente del Partido Revolucionario Dominicano y José Miguel Vásquez, delegado.

El diputado Elías Wessin, presidente de la comisión especial, dirigió la reunión.

No hay tiempo para aprobar esta reforma

El presidente de la comisión especial asignada para estudiar el citado proyecto, Elías Wessin, sostuvo que no sería posible conocer la iniciativa de ley en los pocos días que le queda a la legislatura.

No obstante, Alfredo Pacheco, titular de la Cámara, se abstuvo de secundar al diputado en esa posición, al considerar que eso aún no está definido.



“No, no, no… tampoco vamos a decir cosas que no se van a poder realizar: el día 12 (el proyecto de ley) no va a estar listo”, aseguró Wessin a la pregunta de reporteros, de si habrá tiempo de conocer la pieza antes del 12 de este mes.



Adelantó que el pliego legislativo “es conflictivo” .

Román Jáquez

