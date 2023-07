Email it

La Ley 63-17 obliga a colocar placas en la parte delantera y trasera del automotor

Aunque el artículo 165 de la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana establece que todo vehículo de motor debe colocar sus placas en las partes delantera y trasera, algunos conductores de camiones de carga y patanas transitan por importantes vías del polígono central mientras hacen caso omiso a la normativa.



En un recorrido de elCaribe por la concurrida avenida John F. Kennedy se observó que al menos dos de estos vehículos pesados circulaban sin portar en la parte trasera la tablilla usada para exhibir el número del registro asignado a un vehículo.



Esta violación conlleva multas de uno a tres salarios mínimos del que impere en el sector público centralizado, y la reducción de los puntos de la licencia de conducir (un plan aún por ejecutar), conforme al reglamento correspondiente, según se señala en el artículo 189, párrafo I, de la Ley.



Como si fuera poca esta infracción, uno de estos mismos conductores transitaba con una carga que parecía sobrepasar la capacidad del vehículo pesado, lo cual se apreció por la lona inadecuada que dejaba al descubierto la mayor parte del material. Mientras, el segundo camión mezclador de concreto esparcía el material de construcción a lo largo de la avenida, y ponía en riesgo a los demás conductores de la vía.



Estas acciones trasgreden la resolución 0001-2019, emitida por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la cual establece que “los vehículos que transporten carga suelta en las vías públicas tendrán la carga debidamente asegurada y cubierta con una lona, toldo encerado o lienzo, que cubra totalmente de manera que esta no se derrame o disemine, causando peligro para los demás usuarios de la vía, a la atmósfera y a la salud de la población”.



La Dirección General de Seguridad de Tránsito yTransporte (Digesett) es la entidad responsable de velar por el fiel cumplimiento la referida ley, sus reglamentos y las resoluciones del Intrant.



Sin embargo, los operativos para fiscalizar estas tantas violaciones a las normativas viales, que afirma la institución se realizan “constantemente”, parecen no ser un impedimento o llamado de atención para que los conductores de este tipo de vehículos salgan a las calles sin la importante chapa metálica, o continúen atentando contra la seguridad vial.



“Nosotros hemos estado constantemente haciendo operativos en todas las vías troncales del país fiscalizando los vehículos de carga que tienen la goma lisa, que no tienen señalización, que conducen a exceso de velocidad (…) Estamos trabajando para disminuirlo, eso es lo importante”, dijo a elCaribe el director de la Digesett, general Ramón A. Guzmán Peralta, al ser abordado sobre el tema en cuestión.

Camión trompo circula sin placa mientras esparce concreto en la Av. John Kennedy.

Operativos no son suficientes



Para el director ejecutivo del Intrant, Hugo Beras, más allá de la ejecución de operativos de fiscalización, limitar las violaciones a las normas que regulan la circulación de los vehículos pesados en las calles y avenidas del país requiere de un proceso de transformación que conlleva el registro de estos vehículos de carga, según lo establecido en la ley.



“Aquí tenemos que dejarnos del discurso politiquero de hacer operativos y hacer una serie de cosas, sino hacer y ejecutar lo que realmente funciona y transforma”, manifestó Beras al reiterar que el Intrant trabaja en la certificación del transporte de carga para regularizar este aspecto del sector del transporte.



De acuerdo con el artículo 107 de la Ley 63-17, los vehículos, remolques y semiremolques dedicados al transporte de cargas deberán ser inscritos en el Registro Nacional de Vehículos de Transporte de Cargas, que estará bajo la dependencia del Intrant.



“Estamos trabajando con el tema de la carga (…) Ya nosotros presentamos la iniciativa completa que está en un proceso de socialización con todos los sectores, pero está estructurada junto a la Dirección de Alianza Público Privada de inspección técnica vehicular. Nos está tomando tiempo, son procesos que históricamente nunca se habían hecho pero que con Dios delante vamos a ver resultados”, aseguró Beras.