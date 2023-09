Virginia Antares Rodríguez encarna la candidatura presidencial más joven de los postulantes de 2024. Además, es mujer, en un país políticamente machista y para completar la cadena de características particulares que adornan su proyecto, defiende abiertamente temas como los derechos de la comunidad LGBT.



La candidata presidencial de Opción Democrática (OD) es consciente del enorme reto que tiene por delante en la carrera por la Presidencia de la República. Se postula por un partido emergente, con escasos recursos y construyendo una estructura al andar. A pesar de eso, afirma que la persistencia de su candidatura no está en discusión.



“En estos días muchas personas se nos acercan preocupadas por si nosotros vamos pactar en alianza a ceder nuestra candidatura presidencial, quiero reafirmar que no es el caso, esta candidatura estará en la boleta en 2024, ese es nuestro compromiso”, comentó.



Sobre las conversaciones de alianza con otros partidos, Rodríguez sostuvo que la organización sostiene conversaciones con distintos partidos, sobre todo con otros partidos emergentes como el Frente Amplio.



Refirió que con esa organización tienen un acuerdo preliminar para llevar candidaturas comunes. “Nuestra intención es ayudar a que las mejores personas lleguen a los espacios de poder”, expuso la aspirante a la Presidencia.



Informó que el registro oficial de su candidatura ante la Junta Central Electoral (JCE) se hará antes de la fecha límite que es el último domingo del próximo mes de octubre.



“Me ha sorprendido el nivel de entusiasmo y aceptación que genera esta propuesta; nosotros apostamos que había una necesidad de propuesta alternativas y frescas, pero no esperaba que iba a ser tan fuerte el apoyo”, afirmó.



De cara a las elecciones del próximo año, dijo que la estrategia de crecimiento que tiene su partido consiste en difundir el mensaje de una opción alternativa.



“También vamos a promover candidaturas a todos los niveles y tenemos dos meses presentando candidaturas de gente excelente, de gene honesta, trabajadora y muchos de ellos han dado paso por primera vez en la política”, argumentó.



Otra táctica para captar votantes es apelar al voto joven que, afirmó, ha sido muy excluida de las estructuras políticas tradicionales. “Opción Democrática es un partido sumamente joven y abierto a la participación de la juventud, y también apelar al voto de la población que está desencantada de los partidos tradicionales”, expresó Virginia Antares.



La dirigente de OD, sostuvo que la política en el país debe ser más inclusiva. “La comunidad LGBT, al igual que los jóvenes, igual que las mujeres son parte de la sociedad y deben estar representados; y eso es parte de un discurso filosófico si quiere que todas las personas son iguales, en derecho y en valor, nadie debe decidir por nosotros, por tanto si, las diversidades sexuales, también deben estar representadas por la democracia”, apuntó.



La aspirante a la presidencia de la República, vinculó las limitaciones sobre el alcance de una democracia mucho más inclusiva a las debilidades del sistema educativo. “La reforma del modelo educativo, toca toda, toca la economía, toca la calidad de vida, y toca la democracia también en este caso, y para hacer funcionar la democracia hay que reformar el sistema educativo”.



Virginia Antares visitó la Redacción de elCaribe junto a sus colaboradores, Franiel Genao, secretario general de OD y Jorge Blanco, director territorial de la campaña.

Programa gobierno tiene cinco ejes fundamentales

La candidata presidencial de Opción Democrática dijo que su plan de gobierno tiene cinco propuestas claves. Esos ejes son educación, medioambiente, salud, seguridad y salarios dignos. “El programa de gobierno va a abarcar todos los temas de la vida nacional, pero esos cinco temas si se quiere, estos cinco temas son nuestra punta de lanza porque son los que afectan más la calidad de vida de la gente”, expuso.



“La educación pública de calidad universal, que es el gran reto que tiene el país. Esa educación debe crear ciudadanos con sentido de su rol ciudadano, con valores cívicos y entendimiento de la democracia, para garantizar mejores salarios y mejor calidad de vida”, apuntó. La candidata del partido emergente también es partidaria de una reforma de la ley de Seguridad Social que modifique el actual sistema de pensiones por un modelo de reparto. Con respecto al tema de reformas como la despenalización del aborto aseguró que la Constitución vigente no lo prohíbe, sino que quitarle la penalidad en tres circunstancias puede hacerse mediante una ley. Además dijo que el actual texto constitucional no limita el matrimonio entre personas del mismo sexo porque es una Constitución que garantiza el derecho a la igualdad.