Las juntas electorales rechazaron mil 389 candidaturas a nivel nacional, por distintas razones de incumplimiento

En total son 18 mil 905 candidatos los que se inscribieron válidamente ante la Junta Central Electoral para competir por 3 mil 849 cargos que se disputarán en las elecciones del 18 de febrero de 2024. Los partidos políticos inscribieron un total de 20 mil 715 candidaturas, de las que fueron rechazas mil 396 en diversas juntas electorales. Las informaciones son un corte preliminar que hicieron las juntas electorales y el dato fue suministrado por la Dirección de Comunicaciones de la JCE sobre las candidaturas inscritas.



La cantidad de candidaturas presentadas para las elecciones municipales de 2024 supera las que inscribieron los partidos políticos en las pasadas votaciones de 2020. Para las elecciones del 16 de febrero de 2020, la JCE reportó la inscripción definitiva de 17 mil 938 candidatos para la misma cantidad de cargos a elegir.



Para esas elecciones, solo había 27 partidos con derecho a presentar candidaturas y para los comicios del próximo año hay 34 y diez movimientos accidentales.



Esas propuestas de candidaturas están sustentadas básicamente por dos bloques electorales, pero en el caso de la oposición en un número importante de demarcaciones la alianza no es tripartidista sino bipartidista entre los tres partidos que conforman el bloque.



Las candidaturas rechazadas abarcan a los distintos partidos, incluido el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y la Fuerza del Pueblo (FP).



Entre los partidos minoritarios con candidaturas objetadas figuran Primero la Gente (PPG), que agrupa la mayoría de los casos. Igualmente, Bloque Institucional Social Demócrata (Bis) y el Frente Amplio. Las candidaturas rechazadas son básicamente para vicealcaldías, regidurías y suplentes de regidores. Solo en la Circunscripción Uno de la capital al PLD le objetaron 9 propuestas de candidaturas a regidurías y al PRD siete.



La JCE explicó que para las elecciones de 2024, las boletas van separadas. “Se dispone la separación de los niveles de elección en lo que respecta a las votaciones en las elecciones municipales, por tanto, la elección de las autoridades en el ámbito de los municipios se desprenderá de los votos computados en dicho territorio, con exclusión de los votos emitidos en los distritos municipales que correspondan a este”, puntualiza.



El noveno artículo de la proclama indica que al establecerse la separación de los niveles los electores recibirán dos papeletas para votar.



Los cargos a elegir



Los tres mil 849 cargos son a razón de 158 alcaldías y el mismo número de vicealcaldías; mil 164 regidores, e igual cantidad de suplentes; 235 directores de distrito y la misma cantidad de subdirectores y 735 vocales de distritos municipales. Las candidaturas tienen que ser presentadas por los partidos políticos cumpliendo con los requisitos de cuotade género 60/40 y el 10% de juventud.



La proclama que dejó formalmente abierta la campaña para las elecciones municipales, fue emitida el pasado miércoles.



Mediante la resolución 86/23 el órgano estableció el tope de gastos para las candidaturas y fija el límite para las contribuciones individuales realizadas por particulares a los candidatos a cargos municipales de las elecciones de febrero.



Cada partido político puede gastar hasta RD$14,184,014.20, conforme lo establecido por el órgano electoral, calculado sobre la base de que cada partido puede gastar 1.75 pesos por cada elector hábil para votar. El padrón municipal cortó con 8 millones 105 mil 151 inscritos.



La ley establece que los aspirantes a cargos de alcalde pueden gastar un monto de 87 pesos con 50 centavos por cada votante, mientras que los directores de distrito tienen un límite de RD$43.75.



Deben tomar licencia



La Ley del Régimen Electoral 20/23 establece que los funcionarios que son candidatos a cargos de elección popular quedan suspendidos en el cargo automáticamente se oficializa la campaña electoral y las candidaturas son admitidas por la JCE.



De cara a las elecciones de febrero, el candidato a la alcaldía de Santiago, Ulises Rodríguez, es el director de Proindustria, pero el propio dirigente del PRM informó que se acoge a lo que establece la ley en esa materia.

El Ministerio de Administración pública emitió una resolución en la que establece que tanto los funcionarios como empleados que sean candidatos serán excluidos de la nómina pública mientras dure la campaña electoral.



Sin embargo, la JCE consideró que la institución se extralimitó al afectar a empleados que no manejan personal ni recursos y que al mismo tiempo estén en una boleta como candidatos.



“Los funcionarios que mantienen una relación estatutaria con la Administración y su relación se rige por el derecho administrativo y que luego de serles aceptadas sus candidaturas, no presentaren licencia a sus cargos, como establece esta ley”, establece el artículo 308 de la Ley 20/23 sobre los funcionarios que no cumplan la disposición de renunciar.



Lo que dice la ley de función pública

El ministerio de Administración Pública que encabeza Darío Castillo, emitió una circular en la que establece que los funcionarios y empleados que asuman candidaturas no recibirán salarios mientras dure la campaña. La medida está basada en lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 41-08 de Función Pública. “Esos cargos son de libre nombramiento y cuya designación corresponde al presidente de la República, serán sustituidos de manera interina mediante decreto, por un período igual a la suspensión en servicio o licencia especial, a partir de la lista que será suministrada por el ministro de Administración Pública”, establece la referida circular.