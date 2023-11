El PRM lleva, hasta ahora, 17 aliados, todos minoritarios, pero la oposición cuenta con tres mayoritarios y tres pequeños

Los bloques electorales que se disputarán el poder en las elecciones de 2024 tienen sus particularidades, lo que dificulta medir cuál resultaría más poderoso a la hora de medir fuerzas en las urnas en febrero y mayo. El bloque oficial encabezado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuenta con 17 aliados, pero el partido azul es el único mayoritario. Los restantes pertenecen a la familia de los chiquitos.



En cambio, el bloque de oposición cuenta con tres partidos mayoritarios, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y la Fuerza del Pueblo (FP), además con el respaldo de tres partidos minoritarios, lo que da un total de seis.



Los partidos aliados al PRM sacaron, entre todos, en las pasadas elecciones 352 mil 364 votos, mientras que el partido oficial obtuvo un millón 998 mil 407 sufragios, lo que sumado a sus aliados representa 2 millones 250 mil 771 votos.



El Partido oficial logró sumar otras organizaciones de nuevo reconocimiento, Primero la Gente y Justicia Social.



La votación obtenida por los aliados del partido oficial es casi equivalente a la que obtuvieron la FP y sus aliados en 2020, que lograron 365 mil 226 votos.



En tanto, el bloque de tres partidos mayoritarios que encabezan la alianza opositora, obtuvieron en las pasadas elecciones de 2020 un millón 717 mil 597 votos entre los seis, es decir, 533 mil 174 votos menos que el bloque que encabeza el PRM.



Una variable a considerar es que las principales cabezas de los partidos que fueron aliados del PLD en las pasadas elecciones y que ahora se sumaron al PRM, dirigían instituciones públicas. La historia electoral muestra que para los partidos minoritarios, cuando no cuentan con el apoyo de las instituciones públicas, el resultado electoral es muy precario.



Bloque oficial



Los aliados del PRM son el Movimiento Democrático Alternativo (Moda) que obtuvo 22 mil 286 sufragios. Para el 2020, su presidente, el fallecido empresario Emilio Rivas, era director de Bienes Nacionales. El Partido Cívico Renovador (PCR), que logró 24 mil 626 votos. Su presidente, Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, era director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre).



La Unión Demócrata Cristiana (UDC) que logró 10 mil 769 sufragios en 2020. Su presidente, Luis Acosta Moreta (El Gallo) era director general de Desarrollo de la Comunidad.



El Partido Popular Cristiano (PPC) sacó 12 mil 60 votos y su presidente, Héctor Peguero Méndez, fue director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo del Suroeste (Indesur).



También el Partido Acción Liberal (PAL) que obtuvo 9 mil 379 votos. Su presidenta, Maritza López, fungía como directora ejecutiva del Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas (Inavi).



El Partido Demócrata Popular (PDP) aportó 4 mil un votos y el Partido Revolucionario Independiente (PRI), 3 mil 460 sufragios. Su presidente, Trajano Santana, era director de la Oficina Nacional de Derechos de Autor (Onda).



Los aliados del PRM que permanecen en acuerdos electorales con esa organización son, el Partido Humanista Dominicano (PHD), aportó 29 mil 231 votos y su líder, Eléxido Paula, es el director de Desarrollo de la Comunidad. El Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) sacó 26 mil 166 votos. Su presidente, Miguel de Camps, es el ministro de Trabajo.



Alianza por la Democracia (APD), obtuvo 15 mil 664 votos en las elecciones de 2020. Su presidente, Max Puig, es el vicepresidente ejecutivo del Consejo para el Cambio Climático. País Posible obtuvo en las pasadas elecciones, 26 mil 617 sufragios. Su presidente, Milton Morrison, es el gerente general de Edesur.



El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) logró 73 mil 913 votos en 2020. Ninguno de sus dirigentes ha obtenido nombramientos. Ramón Rogelio Genao dirigente destacado de ese partido, es senador de la república y Eddy Alcántara, director ejecutivo de Proconsumidor. Pero ambos lograron esas posiciones en el contexto de la pasada campaña.



El Partido de Unidad Nacional (PUN), obtuvo 19 mil 973 votos, su presidente, Pedro Corporán, no ocupaba cargos públicos en esas elecciones.



El Partido Nacional de Voluntad Ciudadana (PNVC) obtuvo 3 mil 250 votos en 2020. Su presidente, Juan Cohen, no tenía cargos públicos y fue candidato presidencial.



Aunque no se ha dicho oficialmente, se ha especulado que Alianza País haría un acuerdo con el PRM. Ese partido obtuvo 39 mil 458 votos en las elecciones de 2020. Su presidente, Guillermo Moreno, no ocupaba ni ocupa ahora cargos en el Estado.



Bloque opositor



El PLD obtuvo en las pasadas elecciones un millón 352 mil 842 votos y estaba en el partido de gobierno. El PRD logró 97 mil 655 votos, y su presidente, Miguel Vargas, era canciller de la República y varios de sus dirigentes funcionarios al más alto nivel.



La FP obtuvo 233 mil 538 votos y su presidente, Leonel Fernández y sus dirigentes, no ocupaban cargos públicos.



El Partido Demócrata Institucional (PDI) obtuvo 3 mil 848 votos y su presidente, Ismael Reyes, fue candidato presidencial y no ocupaba cargos públicos. El Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) obtuvo 13 mil 133 votos y su presidente, Elías Wessin, no ocupaba cargos en el Estado. Por último, el Bloque Institucional Social Demócrata (Bis) sacó 16 mil 571 votos. Su presidente, José Francisco Peña Guaba, no tenía cargos en el gobierno.



Todo cambió luego de 2020



A pesar de que las útimas elecciones son la referencia a la hora de hacer cálculos y proyecciones para las elecciones de 2024, lo cierto es que ha habido una reconfiguración de los partidos políticos luego de las últimas votaciones.



El PLD ha sido el partido más afectado por las renuncias constantes de dirigentes de todos los niveles de su estructura. De hecho, según todas las encuestas está en tercer lugar.



El PRM se ha fortalecido como partido de gobierno al captar muchos dirigentes del PLD y de sus partidos aliados. Igualmente, la FP ha logrado un crecimiento vertiginoso tras las elecciones de 2020. Las encuestas la colocan como la segunda fuerza política del país y la organización afirma que cuenta con dos millones de miembros.

Abstención y nuevos votantes, claves en 2024

Ante la realidad de la reconfiguración de los partidos políticos, dos factores serán claves para el éxito de las elecciones de 2024 entre los bloques que pelearán por el poder. Se trata de que más de un millón de votantes que no acudió a las urnas en 2020 vuelva a votar y hacia quién se inclinan. El segundo elemento son los nuevos votantes, que el último corte del padrón que hizo la Junta Central Electoral indicaba que los nuevos electores van por 581 mil 122. Esa cantidad sumada a más de un millón que se abstuvo coloca en más de un millón y medio de electores que no participaron en las elecciones de 2020 y que los partidos tienen que conquistar para ganar con el 50+1.