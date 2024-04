El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, presentó ayer las seis propuestas que conforman su programa de gobierno 2024-2028.



“Yo quisiera, si me lo permiten, hablarles de seis propuestas en concreto. Y lo hago porque estas seis propuestas han sido diseñadas para dar respuesta a algunas de las necesidades que más me han repetido a lo largo de todos mis recorridos”, dijo el aspirante durante una alocución en la casa nacional Reinaldo Pared Pérez.



Martínez describió que la inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas de la población dominicana y por esto, su primera propuesta es la de reforzar la respuesta policial en los puntos más sensibles, a través de tres anillos de seguridad, para optimizar la actuación policial.



Describió que el primer círculo estará formado por patrullas de proximidad, el segundo por patrullas motorizadas, y el tercero respaldado por destacamentos policiales. Todo esto, citando como ejemplos el caso de Kylie Naomi Rosa Alcántara, una niña de nueve años asesinada por unos atracadores, así como el de su bisabuela asesinada unos pocos días después y el de dos jóvenes cristianos, que fueron asesinados en el sector El Brisal, también por unos atracadores.



Además, dijo que integrarán cámaras de vigilancia en puntos estratégicos, algunas de ellas con reconocimiento facial, para mejorar la coordinación con el Sistema 911 y la implementación de un ambicioso programa de iluminación LED en espacios públicos y calles.



Patria segura



La segunda propuesta se centrará en la seguridad fronteriza. Refirió que a través del programa Patria Segura, las patrullas militares serán ampliadas y dotadas de equipos, pero además se les respaldará con sistemas de información de datos actualizados y la instalación de un sistema de inteligencia y vigilancia las 24 horas del día, apoyado por datos de satélite.



“Adicionalmente, construiremos la primera prisión de máxima seguridad de República Dominicana”, manifestó.



Su tercera propuesta está pensada para la juventud, para lo cual pondrá en ejecución el programa Capital Semilla, el cual funcionará como un incentivo por año de educación secundaria realizado mediante el cual un alumno podrá acumular hasta 300.000 pesos al momento de su graduación, los cuales les servirán para continuar su plan de vida después del bachillerato.



Dijo que desarrollarán 15 institutos de educación técnica superior en el país a través de alianzas público-privadas.



Deuda cero y primera infancia



La cuarta propuesta está dirigida para ayudar a personas sobre endeudadas. Para eso, diseñó Deuda Cero, el cual implementaría en colaboración con el Banco de Reservas, con el objetivo de renegociar sus compromisos financieros bajo condiciones más favorables.



Su quinta propuesta se centra en atención a la primera infancia, la cual dijo será una política de Estado. Explicó que con el programa Chichí Seguro, construirán estancias infantiles en cada municipio

La última busca aliviar el problema del transporte. A través de Calle Libre crearía una nueva línea del metro, desde la Avenida 27 de Febrero hasta el Aeropuerto de las Américas.



Además, establecerá centros logísticos de distribución y descarga fuera de los principales perímetros urbanos para que los vehículos pesados no entren a las ciudades.