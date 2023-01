Sabaneta – El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, al ser abordado sobre cómo van los trabajos de su proyecto presidencial dijo que las cosas van bien.

“Estamos llenos de energía y muy positivos, pero en el caso de las encuestas con respecto del Presidente, en lo único que nos lleva ventaja es en el tránsito, porque nosotros cogemos todos los tapones y él no, porque le abren paso en las calles, avenidas y carreteras; en eso es lo único en que nos aventaja”.

Martínez, ofreció estas declaraciones al visitar la feria Expo Montaña 2023, valorando como positivo el esfuerzo de los productores ganaderos de fomentar una producción de calidad, lamentando que los mismos reciban tan poco respaldo estatal.

Abel acudió para conocer de primera mano las innovaciones que implementa este sector, centrados en la producción de un ganado de buena genética para garantizar mejor y mayor producción.

“Sabemos las penurias que está atravesando este sector, quienes me han manifestado, además, que el Gobierno habla de un crecimiento con porcentajes que evidentemente no se acercan a la realidad que viven los ganaderos del país, muchos de los cuales han tenido que vender sus ganados porque los insumos se han mantenido en constante aumento, y el precio de la leche no compensa la inversión”, aseguró Abel Martínez.