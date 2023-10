El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, señalo que en «LA Semanal», el presidente de la República anuncia promesas, con el fin de encubrir las incumplidas.

Al participar en el popular podcast Gepiano que dirige Giulio Pelliccione, Abel Martínez criticó que el mandatario prefiera prometer sobre la base de cualquier conversación de redes sociales, en lugar de gobernar para el pueblo.

«Yo no puedo citarte a la prensa para venderte algo que yo no he hecho; todas las semanas el presidente tiene que engancharse en una promesa nueva para tapar una que no hizo», enfatizó.

Al preguntársele sobre las claves de su éxito en la Alcaldía de Santiago, destacó la gerencia, el orden y el compromiso con el medioambiente, que han provocado confianza en inversionistas para desarrollar la ciudad.

En esa misma dirección, Abel Martínez adelantó que su gobierno impregnará de dinamismo la economía y los servicios públicos, atrayendo inversión, con certidumbre de estabilidad.

También tecnificará a productores campesinos, apoyará la producción agropecuaria con inversión en calidad genética de semillas, democratización del crédito y el abastecimiento planes sociales con producción local.

Sobre el anticipo del pago de impuestos, Abel Martínez reiteró que es una soga al cuello para el emprendedor y el propietario de empresas.

«Hay maneras de recaudar, sin que sea sobre los escombros de los sueños de una empresa o de emprendedores», puntualizó el candidato presidencial en el programa en el que, además, participaron los comunicadores Frank Olivares, Claudia Taboada e Iván Alcántara.

En Gepiano Podcast, Abel Martínez habló de alianzas en el PLD, conflicto en la frontera, encuestas y la participación en la campaña de Nahiony Reyes, su esposa, y el expresidente Danilo Medina.