El presidente Luis Abinader anunció que durante su gestión desde el año 2020 se han creado y recuperado 657 mil 527 empleos, de los cuales afirmó que 509 mil 344 son empleos formales, según la encuesta nacional que prepara el Banco Central de la República Dominicana.



Al participar en su acostumbrado encuentro con la prensa LA Semanal, Abinader explicó que los 509 mil 344 empleos formales están registrados en la Tesorería de la Seguridad Social, y destacó que los empleos formales del sector privado han crecido un 87%.



En su presentación, el mandatario indicó que entre los nuevos empleos formales, hay un total de 168 mil 279 ocupados por jóvenes empleados, adicionales a los encontrados en el 2020.



“O sea, que son 168 mil 279 jóvenes que no trabajaban en 2020 y que ahora sí se están trabajando, han entrado a trabajar. El Ministerio de Trabajo ha hecho una gran labor a través de ferias y jornadas de empleo. Y algo muy interesante, es que hay dos millones de mujeres ocupadas, que es la cifra más alta de la historia”, agregó el mandatario.



El presidente Luis Abinader dijo que durante su gestión se han producido dos aumentos generales de salario a 23 grupos no sectorizados.



Indicó que se produjo un aumento de un 23% en el 2021 y un 19% de aumento en el 2023. Asimismo explicó que en las zonas francas industriales hubo un incremento de salario de un 39% y en los hoteles y restaurantes un 40%. “Si nos vamos a los números el crecimiento real del salario ha sido de un 9.6%”, afirmó.



En torno al aumento del salario mínimo cotizable en dólares en agosto de 2012 fue de US$208.2, en agosto de 2020 US$247 y en febrero de 2024 US$361.4, lo que a su entender demuestra que el salario real privado no sectorizado ha sido de un 15% representado por el 70% de los trabajadores asalariados del país.



Reducción de la pobreza



Al referirse a la reducción de la pobreza, el mandatario aseguró que más del 98% de la población ahora cuenta con cobertura de salud.



Afirmó que esto ha mejorado la calidad de vida de los dominicanos y ha contribuido a la reducción de la pobreza.



Asimismo, informó que según el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la pobreza se redujo en 4.6 puntos porcentuales del 2019 a 2023.



El presidente Luis Abinader, aseguró que ya el salario mínimo de las grandes empresas cubre el 92.9% de la canasta básica y de las medianas el 85.2%, afirmando que es el nivel más alto en la historia del país.



Agregó que a febrero de ese año, el país tenía la cobertura del quintil más bajo, que es la canasta Q1, con el salario mínimo de las grandes y medianas empresas.



En otro orden, el jefe de Estado explicó que el Ministerio de Trabajo creó la Escuela Nacional de Mediación Laboral, mediante la resolución Nº 09-23 de fecha 03/10/23.



El objetivo de esta resolución es mediar entre los empleados y los empleadores, con la participación, además, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).



Asimismo, al jefe del Estado indicó que durante la pandemia se establecieron normativas de teletrabajo y se lanzó el proyecto “Fomento al Teletrabajo como Modalidad de Flexibilidad, Innovación y Trabajo Decente”.



Afirmó que estos logros han contribuido a una notable reducción de la pobreza y a un incremento en los salarios mínimos.

Destaca que se amplió la cobertura a los afiliados

En cuanto a la seguridad social, el mandatario reportó un incremento del 30.66% en la afiliación al Seguro Familiar de Salud (SFS), al pasar de 8,035,364 a 10,498,609 afiliados hasta febrero de 2024.



Esto significa que más del 98% de la población cuenta ahora con cobertura de salud en la Seguridad Social, incluida la afiliación de menores de edad bajo la protección del Conani y el SeNaSa. En este mismo sentido, también destacó que la cobertura de medicamentos ambulatorios en el Seguro Familiar de Salud aumentó de ocho mil a doce mil pesos por afiliado por año. Además, se han añadido 70 nuevas coberturas prioritarias, un aumento del 40% en los honorarios médicos, un 50% en las consultas de internamiento y un 15% en la cobertura de habitaciones, por afiliado y por día. Se incluyó la cobertura integral del trasplante renal con un límite de tres millones 500 mil pesos en el plan básico de salud para los afiliados del régimen contributivo. Se amplió la cobertura de medicamentos de alto costo relacionada con el tratamiento del cáncer, de un millón de pesos a dos millones 90 mil. Se incluyeron la mastectomía profiláctica por prevención y la reconstrucción mamaria por cáncer de mama.