El alto nivel de abstención electoral reflejada en los comicios del pasado domingo y el gasto económico que conlleva el proceso, han puesto en la palestra el tema: si celebrar las elecciones municipales junto a las presidenciales y congresuales o si realizarlas separadas por espacio de dos años.



En ese sentido, los presidentes del Senado y de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), Ricardo de los Santos y Julio Brache, respectivamente; así como el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, son partidarios de que las elecciones sean unificadas. De esta manera secundan al presidente Luis Abinader y a otros sectores, los cuales al igual que ellos, preocupados por los gastos y la alta abstención, favorecen una reforma constitucional para unir los comicios.



El vicepresidente ejecutivo de la Finjus cree que se deben juntar las elecciones porque que no tiene ningún sentido realizarlas por separado, como se ha venido haciendo en los últimos años, debido a que “es una cuestión de logística”.



“En tres meses tenemos unas (elecciones) presidenciales, ya este viernes los partidos tienen que presentar sus alianzas, y al fin de cuentas el tú someter al sistema político a unos niveles de abstención, que para mí no son necesarios”, cuestionó Castaños Guzmán, quien no cree que los dominicanos aptos para ejercer su voto tengan dificultad en escoger un candidato por boleta, de las cinco que recibirían, en caso de haber una reforma constitucional para juntar los comicios.



El representante de la entidad cívica ofreció la información a su salida del Auditorio de la Dirección General de Aduanas (DGA), al concluir una actividad para la firma de un acuerdo de colaboración institucional entre la DGA, la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y el Ministerio Público.



Presidente del Senado y de la AIRD



El presidente del Senado manifestó su preocupación de que los dos procesos eleccionarios del país sean celebrados con tan poco tiempo uno del otro. Afirmó que esto es un golpe duro para la sociedad, sobre todo porque el país tiene que abocarse a dos comicios de manera continua.



“Nuestro país no resiste dos procesos, y más aún como están estos procesos con apenas tres meses de diferencia. Eso es un golpe duro para la sociedad, el país lo siente demasiado esos dos procesos tan continuos, pero además, gracias a Dios que los valores democráticos, la democracia, ha ido creciendo a medida de que hemos ido avanzando y que, los resultados fueron bien claros y bien transparentes en todo el proceso. Pero, ustedes se imaginan que hubiese ameritado una situación cuando el árbitro de febrero es el mismo árbitro de mayo y a mí eso siempre me ha llamado a preocupación el que haya dos procesos eleccionarios con tan poco tiempo de separación uno del otro”, expresó Ricardo de los Santos.



A juicio del presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana, Julio Brache, las elecciones separadas en un mismo año representan un gasto excesivo. Desde su punto de vista, indicó que con el tema de la participación en las votaciones hay que tomar en cuenta que el padrón electoral ha crecido mucho y que ahora hay una población joven que hay que motivar más para ejercer el sufragio.



“Sucede que ahora hay una masa nueva de juventud que ha entrado a votar y que usualmente no había ejercido el derecho al voto y a esa juventud hay que motivarla más para que vote. En cuanto a la unificación de las elecciones, nosotros lo que vemos es que podría ser posible para evitar una gran erogación de recursos que ahora mismo se tuvieron en estas elecciones y que dentro de tres meses hay nuevamente que incurrir en ello. Eso sería una ventaja, pero hay que motivar más el tema de que las personas vayan a votar”, apuntó.



Participación Ciudadana



La coordinadora general de Participación Ciudadana, Nora Elizabeth (Lizzie) Sánchez, tras afirmar que, aunque más costoso, los comicios separados son más democráticos, considera que debe haber un consenso para hacer una propuesta más concreta y específica. “Todo eso hay que sentarse y evaluarlo para hacer una propuesta, de manera que para las próximas elecciones podamos tener (…) una propuesta más concreta y específica”, afirmó en el Almuerzo Semanal del Grupo Corripio.

Exhorta a la oposición a revisar su discurso

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) exhortó a los partidos de oposición a revisar su discurso, ante la alta abstención de votos en los comicios municipales del pasado domingo. “Por eso es importante que la oposición no desacredite al árbitro. Por ejemplo, se dijo que aquí habría un apagón electoral, que se iba a hackear el sistema. Y ese tipo de discurso, honestamente hablando, desalienta, sobre todo cuando no se verifican y no se corresponden a fin de cuentas con la verdad. Y eso fue lo que se demostró. Entonces, creo que la oposición tendrá que modificar el discurso”, señaló Servio Tulio Castaños Guzmán. Dijo que al fin de cuentas el Partido Revolucionario Moderno movilizó a la gente que simpatizaba por sus candidatos, pero “lo que se diluyó fue el voto de la oposición”. Por otro lado, el representante de la Finjus no cree en lo más mínimo que la compra y venta de cédulas cambie el resultado electoral de los comicios -como denunció un senador-, “y más como sucedió este 18 de febrero, que el PRM arrasó de una manera que ni siquiera esperaba que ese iba a ser el comportamiento de la población”. No obstante, considera que el Ministerio Público debe investigar si hay denuncias.