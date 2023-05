El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jesús Vásquez Martínez, llamó a los dirigentes de ese partido que debaten las diferencias en los medios de comunicación a plantear sus diferencias en los organismos internos del PRM porque esas son “prácticas del pasado”.



“No podemos volver a las prácticas del pasado del partido al que nosotros pertenecemos que era el partido más grande y el que menos había gobernado porque fue la maquinaria más poderosa de autodestrucción que tuvo el país y no vamos a volver a esa práctica, es una etapa superada en la vida del PRM y son casos aislados que deben tratarse en los organismos”, advirtió. Dijo que el PRM ha logrado mejorar mucho con respecto a las viejas prácticas del partido blanco.



“Hemos mejorado mucho, pero no significa que no tengamos que seguir mejorando, y yo pienso que el partido todas esas situaciones aisladas cuando se producen lo que tiene que hacer es seguir trabajando para mejorar y que los temas del partido de esa naturaleza se tratan en los organismos del partido que es lo correcto”, expresó.



El también ministro de Interior y Policía dijo que cuando asuma responsabilidad en la campaña de la organización también estará dispuesto a dejar el cargo porque es lo correcto. “No tengo ningún inconveniente en salir del gobierno y asumir el rol de militante político cuando llegue el momento tomaremos la decisión que más convenga”, expresó.



Consideró que el cargo de ministro no es compatible con el de dirigente político y debe haber una separación para no volver a las “prácticas del pasado”. “Esa es una decisión saludable para la transparencia del país”, expresó.



Sobre las primarias para la escogencia de las candidaturas para las elecciones de 2024 dijo que el PRM debe salir fortalecido del proceso interno. Igualmente, consideró que el PRM está “en el carril de adentro” para ganar las elecciones municipales de febrero y que eso despejará el camino para el triunfo de las presidenciales en primera vuelta.



El dirigente del PRM recordó con nostalgia la construcción del PRM del que fue el primer secretario general. “Parecía imposible que nosotros pudiéramos construir una fuerza política, es más se burlaban de nosotros, decían que el que se va del PRD vuelve al PRD, que todo el mundo fracasa, recorrimos el país en varias ocasiones, me tocó a mí este trabajo, y sin dinero, para que tengan una idea para nosotros alquilar una casa no teníamos dinero para pagar el alquiler y nos reunimos con él Héctor Then y aportó el dinero”, contó.

Cada dirigente aportaba 5 mil pesos mensuales

Vásquez refirió que los duros comienzos del PRM obligaron a cada dirigente al pago de una cuota de 5 mil pesos mensuales para pagar al personal. También hizo referencia a las múltiples sentencias que el Tribunal Superior Electoral (TSE) emitió en contra del grupo del PRD que luego fundó al PRM. “Yo recorrí el país en cinco oportunidades, yo dejé parte de mi vida en las carreteras del país tocando las puertas y los corazones de la gente”, contó.