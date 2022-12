Email it

El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) empezó a mermar su incidencia en el escenario electoral a partir de 1996, con 31 años y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en 2016, luego de 55 años de su llegada al país y con 77 de existencia.



Ahora, la incidencia de esos partidos en el escenario político es casi nula comparada con organizaciones de más reciente creación como el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el último, la Fuerza del Pueblo (FP).



En la actual coyuntura, el partido morado estará sometido a la prueba de cuánto resiste en el escenario electoral, luego de haberse visto disminuido por la división que lo sacó del poder en 2020 y lo mantiene batallando por su espacio electoral de cara al 2024.



Lo que ha ocurrido con el PRD y el PRSC puede servir de referencia sobre la vida útil de un partido que ha dominado el escenario electoral y luego tiene que batallar por reconquistarlo.

El PRSC lucha por sobrevivir luego de 25 años de desgaste permanente. Luego de 55 años de gravitar, el PRD se desmoronó en una sola elección.

Debacle reformista en 24 años

El Partido Reformista fue fundado en 1964 y el reconocimiento por parte de la Junta Central Electoral se registró el 20 de abril de ese año. En el 1980 se transformó y agregó a su nombre Social Cristiano (PRSC). En junio de 1966, ganó las primeras elecciones con Balaguer como candidato y el único líder y se mantuvo gravitando como un partido principal hasta 1996, es decir durante 30 años. Gobernó desde 1966 hasta 1978, cuando perdió las primeras elecciones. Volvió a ganar en 1986, 1990 y 1994.



Con la prohibición de la reelección presidencial en la reforma del 1994, el PRSC no pudo postular a Balaguer, su mejor activo, para la contienda de 1996. Cayó al tercer lugar al lograr solo el 15% de los votos con Jacinto Peynado. En el año 2000, el PRSC vuelve a postular a Balaguer como candidato presidencial y logró el 24%.



El líder reformista murió el 14 de junio del 2002 y el PRSC quedó huérfano de liderazgo. Las primarias para elegir el candidato presidencial del 2004, fueron traumáticas en una disputa entre Eduardo Estrella y el extinto Jacinto Peynado, pero ganó el primero. En esas elecciones el PRSC obtuvo una votación de 8.65% y cae por primera vez por debajo de los dos dígitos en su votación.



En el 2008, otra disputa por la candidatura presidencial la ganó Aristy Castro y logró una votación de 4.79%, y eso hizo que perdiera la condición de partido mayoritario. Fue la última vez que el PRSC llevó candidato propio. En el 2012 participó aliado al PLD y logró una votación de 5.87%, y en el 2016 al PRM y alcanzó un porcentaje similar de 5.67%.



En 2020, fue aliado a la FP y en la casilla presidencial no alcanzó el 2%. Ahora el partido rojo tiene la categoría de minoritario por no alcanzar el 5% en ninguno de los tres niveles de elección.

Caída del PRD fue rápida, en 4 años



Contrario a lo ocurrido con el PRSC, la caída del PRD, fue rápida, pese a que había resistido divisiones como la renuncia de Juan Bosch en 1973 y la de Jacobo Majluta en 1990. En solo cuatro años, el PRD pasó de una votación de 47% que logró en 2012 a 7% en 2016, en el nivel presidencial.



En las pasadas elecciones el desempeño del partido blanco, fue aun peor. Logró conservar la condición de mayoritario por el criterio que aplicó la JCE de mantener esa condición a los partidos por lograrlo en un nivel de elección. El PRD logró un 5% solo en el nivel de diputados. En el nivel presidencial apenas llegó al 2.38%.



El PRD fue fundado en el 1939 en el exilio por Juan Bosch y otros dominicanos desterrados por la dictadura de Trujillo.

PLD, en el ciclo en que partidos no se recuperan

La historia enseña que los partidos que han sido protagonistas del escenario electoral, cuando empiezan la caída, no se recuperan. El PLD cumplirá 49 años de vida el 15 de este mes, casi medio siglo. El PLD tiene el reto de mantener su protagonismo como segunda fuerza política en el 2024. Sin embargo, lo ocurrido con ese partido desde que salió del poder, han sido renuncias constantes de dirigentes de todos los niveles. Además tiene que compartir el espacio opositor con la FP, que dirige Fernández. Otra desventaja del PLD para mantenerse es la inhabilitación de su presidente, el expresidente Danilo Medina.