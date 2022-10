El presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, aseguró que Dominicanos por el Cambio mantiene su alianza con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), para garantizar que continúe aplicando su política de grandes cambios para el país.



Estrella dijo que su alianza con Abinader viene desde las elecciones del 2016, se reafirmó en el 2020 y que es su compromiso acompañar al presidente Abinader mientras se encuentre en el Gobierno independientemente de que siga o no como senador.



Dijo que había rechazado en ocasiones anteriores ir como candidato nuevamente a senador, pero como un plan de unificación de la sociedad decidió aportar desde esa posición como parte de un liderazgo que tenía que asumir posiciones aunque no fueran de su agrado.



“Si eso puede aportar en algo para que el presidente Luis Abinader llegara a ser presidente de la República y el país empezara a cambiar y pueda tener una justicia independiente… no puedo quedarme rezagado”, explicó Estrella durante una entrevista en Siendo Honesto bajo la conducción de la periodista Katherine Hernandez.



Estrella aseguró que el Gobierno de Luis Abinader es el que más ha hecho por Santiago después de las gestiones del doctor Joaquín Balaguer.



Destacó las inversiones en energía, salud y movilidad vial y urbana que se realizan en la Ciudad Corazón.

Sobre el electo candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, aunque evitó hablar de su elección, dijo que su gestión como alcalde de Santiago deberá medirse a su salida del cargo.



Dijo que uno de los propósitos de su gestión es tener más conexión con la gente, por lo que se habilitaron mecanismos para que cualquier ciudadano pueda ver y opinar los proyectos que son conocidos en ese hemiciclo.



Frente Patriótico



El ingeniero Eduardo Estrella se inscribió entre los que piensan que el doctor Joaquín Balaguer prefería a su rival José Francisco Peña Gómez, antes que el acuerdo denominado Frente Patriótico que llevó a Leonel Fernández al poder.



Dijo que esto no pudo ser posible por la situación de salud de Peña Gómez y el escenario político de la época que impidió un acercamiento.