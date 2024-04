El Tribunal Superior Electoral (TSE) anuló las candidaturas de los aspirantes a diputados por el Distrito Nacional por el Partido Fuerza del Pueblo (FP) de Selinee Méndez Simonó, Rafael Paz Familia, Margarita Feliciano y Fanny Katiuska Morel Alcántara.



Asimismo, el dispositivo ordena a la Junta Central Electoral (JCE) inscribir a los candidatos ganadores del proceso de encuestas de la FP y sus aliados, Andy Roberto Morales Rivera, Francisco Guillén y Robert Martínez.



De igual manera, la sentencia ordena de oficio a la FP que identifique a la mujer más votada en el proceso interno para incluirla como candidata en la posición número cuatro de la circunscripción uno.



Además, se dispone que las dos plazas restantes reservadas por el partido en dicha demarcación sean ocupadas por mujeres, cumpliendo con la proporción de género establecida por la legislación vigente.



La sentencia del TSE fue producto de un recurso que sometió Robert Martínez, que exige su inscripción como candidato debido a que quedó en el tercer lugar en las encuestas que hizo la FP para definir las candidaturas de la circunscripción uno del Distrito.



En el caso de Rafael Paz, su candidatura fue una cuota de la reserva del 20% que tienen los partidos para inscribir candidaturas dentro de la propia organización o en alianza.



Las reacciones



Al reaccionar a la decisión del TSE, el aspirante a diputado de la circunscripción uno de la FP en el Distrito Rafael Paz, dijo que se trata de una jugada que no busca perjudicarlo a él sino a su partido. “Quién nos tiene tanto temor, nosotros no nos detenemos. Seguimos hacia adelante. No es contra mí, es contra la Fuerza del Pueblo”, publicó en sus redes sociales tras conocer la decisión del TSE.